2018-01-19 07:12:03.0

Augsburg Rauchmelder und Hund rufen Nachbarin auf den Plan

Weil sich Rauch im Treppenhaus ausbreitete und aus einer Nachbarwohnung Hundegebell und der Rauchmelder zu hören waren, rief eine Frau die Feuerwehr. Auf dem Herd brannte Essen.

Verbranntes Essen hat in den frühen Morgenstunden für einen Einsatz der Berufsfeuerwehr Augsburg und der Freiwilligen Feuerwehr aus Pfersee gesorgt. Eine aufmerksame Frau hatte eine starke Rauchausbreitung im Treppenhaus bemerkt. Aus der Wohnung im Erdgeschoss in der Perzheimstraße drangen das schrille Pfeifen eines Rauchmelders und Hundegebell, woraufhin die Nachbarin einen Notruf absetzte. Zu dieser Zeit befanden sich der Bewohner und der Hund noch in der versperrten Brandwohnung, wie die Feuerwehr berichtet.

Vollsperrung der Perzheimstraße

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde der Mann aber bereits vom Notarzt versorgt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. In der stark verqualmten Wohnung brannte Essen auf dem Herd. Zum Löschen reichte nach Angaben der Feuerwehr ein Handfeuerlöscher. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung mit mehreren Hochleistungslüftern ausgelüftet hatte, konnten Besitzer und Hund wieder zurück in ihre vier Wände. Für die Einsatzdauer war die Perzheimstraße rund eine halbe Stunde lang komplett gesperrt. (AZ)