2017-02-25 08:52:00.0

Neuburg an der Donau Raus aus dem Wasser

Dieter Roth, Günter Weiss und Karl-Heinz Leger stellen nach zusammen über 150 Jahren im Vorstand ihre Ämter zur Verfügung. Sie erzählen, was sie in dieser Zeit alles erlebt haben. Von Gloria Geißler

In Vietnam herrschte Krieg, in Deutschland schritt der Bau der Mauer voran. Muhammad Ali ist im Boxen das Maß aller Dinge und in Neuburg traten drei junge Burschen der Wasserwacht bei. Mitte der 1960er Jahre war das. Lang, lang ist’s her. Insgesamt 156 Jahre sind es inzwischen, die Dieter Roth, Günter Weiss und Karl-Heinz Leger Mitglieder der Neuburger Wasserwacht sind. Viele Jahrzehnte davon waren sie in verantwortlicher Position im Vorstand aktiv. Weiss ist seit 18 Jahren Ortsvorsitzender, Roth seit 32 Jahren Kreisvorsitzender und Leger seit genauso vielen Jahren Kassier. Doch jetzt ist Schluss. Zu den Neuwahlen im März werden die drei langjährigen Weggefährten in ihren derzeitigen Posten nicht mehr antreten. Während sich Roth und Weiss ganz verabschieden, stellt sich Leger als neuer Vorsitzender der Kreisgruppe zur Wahl.

Karl-Heinz Leger möchte zur Kreiswasserwacht wechseln

„Jugend voran!“ heißt das Motto der Rentner. Oder wie es Günter Weiss gewohnt charmant ausdrückt: „Wenn wir alte Deppen weg sind, geht die Welt nicht unter.“ Das wird sich zeigen, denn die beiden Vorsitzenden waren Herz und Seele der Wasserwacht und vor allem des Neuburger Donauschwimmens. Ihr Fachwissen wird nicht so leicht zu ersetzen sein. Deswegen wollen sie auch weiterhin dem neuen Vorstand mit Rat und Tat zur Seite stehen. „So wie wir Alten die Jungen gebraucht haben, so werden die Jungen die Alten brauchen“, fasst Weiss es zusammen.

Dabei geht es natürlich um das Herzstück, das Donauschwimmen samt Wasserwachtsball, aber auch um alle anderen Aufgaben der Rettungsschwimmer. Jede Menge Anekdoten und natürlich – wie es sich nach so langer Zeit gehört – auch Legenden haben sich über die Jahre angesammelt. Lustige, wie den Streich mit dem Auto der „Schauer Sabine“. Der nämlich hatte Karl-Heinz Leger mit seinen Wasserwachtkumpels, damals gerade im pubertierenden Lausbubenalter, die Räder geklaut. Aufgebockt auf Ziegelsteine haben sie sich kaputt gelacht, als die Vereinskameradin losfahren wollte, der Wagen aber nicht vom Parkplatz des damaligen Vereinslokals Bock-Bräu rollte. Aber auch erschütternde Geschichten, wie die der ersten Totenbergung, an die sich alle drei noch wie heute erinnern. Anfang der 70er Jahre muss das gewesen sein, erzählt Roth. Er war damals Einsatzleiter und hautnah dabei, als die zwei Taucher den verunglückten Bootsfahrer aus dem Wasser bargen. „Ich habe mich dauernd übergeben müssen, das werde ich nie vergessen.“

Feste, Streiche, aber auch Totenbergungen

An der Garderobe im Brandlbad haben sich die Burschen das Taschengeld verdient, um an den Wanderausflügen der Wasserwacht teilnehmen zu können, erzählt Leger, und der alte Schwimmmeister Gnadler habe einem die Kehle so lange zugedrückt, bis der Befreiungsgriff aus dem ff saß. Die Einnahmen aus der Veranstaltung des ersten Wasserwachtsballs 1977 wurden gleich im Anschluss an der Bar im Kolpinghaus versoffen. „40 Mark waren das damals“, erinnert sich Weiss lachend. Kein Vergleich mit heute. Die Gästezahl hat sich inzwischen verzehnfacht und die Bar ist kein Tapeziertisch von Fritz Seebauer mehr. Überhaupt lassen sich die Zeiten von damals mit heute nicht vergleichen. Die Schnelleinsatzgruppe ist inzwischen minutenschnell per Handy zusammengetrommelt und die Ausbildungen zum Rettungsschwimmer, Taucher oder Bootsführer würden immer noch schwieriger, aufwendiger und bürokratischer.

„Damit sollen sich jetzt die Jungen befassen“, sagen Roth und Weiss unisono. Mit 76 beziehungsweise 69 Jahren müsse auch mal Schluss sein dürfen. Nur Karl-Heinz Leger will noch nicht in den Ruhestand treten. Er legt zwar als Kassier das Amt bei der Ortsgruppe nieder, wird sich aber als Nachfolger von Dieter Roth als Vorsitzender der Kreiswasserwacht zur Wahl stellen.