2017-10-28 08:21:45.0

Augsburg Reifen einlagern? In Augsburg unterscheiden sich die Preise sehr

Was kostet die Einlagerung von Winterreifen? Und welche Zusatz-Services bieten Reifenhändler und Werkstätten? Hier die Ergebnisse einer Recherche bei zehn Augsburger Anbietern.

Wer seine Autoräder über den Winter einlagern lassen will, vergleicht vorab besser genau die Preise und Leistungen. Denn die Kosten dafür können sich nicht nur bundesweit stark unterscheiden, sondern häufig auch innerhalb derselben Stadt. Das zeigt eine Erhebung des ADAC, der in 30 deutschen Städten die Angebote von insgesamt 300 Anbietern unter die Lupe genommen hat - auch in Augsburg.

Nach Angaben von Rudolf Vogler, Pressesprecher des ADAC Südbayern, bieten vier der zehn befragten Augsburger Unternehmen die reine Rädereinlagerung ohne zusätzliche Dienstleistung an. "Die Preisspanne vom günstigsten zum teuersten Anbieter lag dabei zwischen 25 und 36,60 Euro, das entspricht einer prozentualen Differenz von immerhin 46,4 Prozent", sagt Vogler.

Was Reifeneinlagerungen in Augsburg kosten

Zwei Unternehmen bieten demnach ein Komplettpaket mit Umstecken, Wuchten und Wäsche für 99 beziehungsweise 87,82 Euro an, so Vogler weiter.

Deutschlandweit stellten die Tester des ADAC bei den 161 Anbietern, die nur das reine Einlagern anbieten, eine Preisspanne von zehn Euro in Magdeburg bis zu 86 Euro in Nürnberg für die reine Lagerung der Reifen und Felgen für eine Saison fest - ohne zusätzliche Dienstleistungen.

Ein Komplettprogramm inklusive Lagerung, Umstecken, Wuchten und Wäsche ist in Chemnitz am billigsten und kostet 39 Euro. Dort sind dafür allerdings auch die Differenzen am größten. So liegt das teuerste Angebot in der sächsischen Stadt bei 80 Euro. Den geringsten Unterschied hat der ADAC in Düsseldorf ausgemacht - dort reichen die Preise von 93 bis 94,95 Euro. Den teuersten Anbieter hat der ADAC in Hamburg gefunden. Bei diesem werden 139 Euro fällig.

Reifen, Wartung und Pflege: So machen Sie Ihr Auto... Für Autofahrer ist der Winter eine schwierige Zeit. Werkstätten bieten Winterchecks an. Doch vieles kann man auch selbst erledigen. stockWERK, Fotolia.com

Positiv in Augsburg: Hier sind die Preisschwankungen im bundesweiten Vergleich gering. Innerhalb anderer Städte liegen die Preise oft weit auseinander. In Karlsruhe beispielsweise ist der teuerste Anbieter um 245 Prozent teurer als der günstigste. In Magdeburg (240 Prozent) und Wiesbaden (233 Prozent) ist die Situation ähnlich.

Der ADAC rät beim Preisvergleich, auf zusätzliche Leistungen, Paketpreise und Sonderangebote zur typischen Wechselzeit zu achten. Manche Werkstätten böten den Service etwa im ersten Jahr gratis an. Bevor Kunden die Reifen übergeben, sollten sie diese zusammen mit dem Personal checken und ein Protokoll sowie Fotos machen. Außerdem sei vorher abzusprechen, wer für etwaige Schäden oder den Verlust der Reifen haftet. AZ/dpa