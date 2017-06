2017-06-19 12:01:47.0

Wetter Rekordtemperaturen in Augsburg erwartet

Zum Start in die neue Woche ist das Wetter in der Region sommerlich warm. In den folgenden Tagen werden in Augsburg sogar Rekordtemperaturen erwartet. Wann es besonders heiß wird. Von Anika Zidar

Eines vorneweg: Einen Hitzerekord stellt der Sommer am heutigen Montag noch nicht auf. Zwar bleibt das Wetter am Wochenbeginn sonnig und nahezu wolkenfrei, doch mehr als 28 Grad sind laut Wetterexperte Jürgen Schmidt von wetterkontor.de noch nicht zu erwarten. In und um Augsburg bleibt es den ganzen Tag bei sommerlich warmen Temperaturen zwischen 22 Grad und 28 Grad. Erst in der Nacht kühlt es sich auf etwa 13 Grad ab.

Augsburg: UV-Werte am Montag ungewöhnlich hoch

Die gefühlten Temperaturen liegen dabei in der Sonne sogar bei bis zu 34 Grad, besonders zwischen Gebäuden staut sich die Hitze. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung für Schwaben herausgegeben: Die UV-Strahlung in der Region erreicht heute ungewohnt hohe Werte. In der Mittagshitze zwischen 11 Uhr und 15 Uhr sollte man sich deshalb lieber im Inneren aufhalten. Und selbst im Schatten raten Wetterexperten dazu, leichte, lange Kleidung zu tragen und ausreichend Sonnencreme mit mindestens Lichtschutzfaktor 15 zu verwenden.

Noch wärmer wird es in den kommenden Tagen. Dank des Hochdruckgebiets "Concha" erreicht der Sommer in Augsburg am Dienstag bis zu 31 Grad und am Mittwoch 29 Grad. Allzeit-Rekorde sind mit diesen Temperaturen allerdings noch nicht zu knacken, sagt Wetterexperte Jürgen Schmidt: "Dazu müssten die Temperaturen in den kommenden Tagen schon deutlich über 30 Grad liegen." Denn für Dienstag, den 20. Juni liegt der ewige Augsburger Temperaturrekord bei 31,8 Grad. Für Mittwoch, den 21. Juni liegt er bei 31,3 Grad - so viel sind in diesen Tagen nicht mehr zu erwarten.

Hitzerekord in Augsburg: Am Donnerstag könnte es soweit sein

Am Donnerstag aber könnte es soweit sein: Nach einer Mini-Abkühlung am Mittwoch zieht von Großbritannien mit "Deike" schon das nächste Hoch über Süddeutschland und bringt Temperaturen bis zu 33 Grad. Dann könnte der Augsburger Hitzerekord tatsächlich gebrochen werden, denn das Allzeithoch für den 22. Juni liegt nur bei 31,6 Grad.

Etwas unbeständiger könnte das Wetter am Wochenende werden, prognostiziert Wetterexperte Schmidt: "Warm bleibt es auf jeden Fall, aber kurze Schauer oder Wärmegewitter sind am späten Nachmittag und Abend möglich." Besonders Biker und Bergwanderer in den Alpen sollten sich daher gut über das Wetter informieren und immer wieder auf die Wolkenentwicklung am Himmel achten, rät Schmidt: "Sind Quellwolken zu beobachten, kündigt sich ein Unwetter an."

Wärmster Tag des Jahres ist in dieser Woche zu erwarten

Ob einer der kommenden Sommertage den Augsburger Allzeit-Rekord knackt oder nicht: Der heißeste Tag des Jahres 2017 kommt in dieser Woche ziemlich sicher. Denn bislang hatte der Sommer 2017 für Augsburg nur 30,3 Grad zu bieten - und zwar am 29. Mai. Zumindest diese Marke sollte wohl zu knacken sein.