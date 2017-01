2017-01-25 13:22:01.0

Augsburg Rentner greift zwei Mädchen an - Polizei findet bei ihm mehrere Messer

Ein Rentner soll in Pfersee zwei Mädchen angegriffen haben. Daraufhin schritt ein junger Mann ein - und wurde zum neuen Ziel des 73-Jährigen.

Nach einem Angriff auf zwei Mädchen hat ein junger Mann in Augsburg am Dienstag Zivilcourage gezeigt. Wie die Polizei mitteilt, stieß ein 73-jähriger Augsburger die zwei Mädchen im Alter von etwa zehn bis zwölf Jahren scheinbar grundlos in der Bürgermeister-Bohl-Straße zur Seite. Eines der Mädchen begann zu weinen, möglicherweise wurde sie verletzt. Daraufhin griff ein 21-Jähriger ein.

Er sprach den Mann auf sein Verhalten an. Der 73-Jährige richtete seine Aggressionen daraufhin auf den 21-Jährigen, der vom Tatort flüchtete.

73-Jähriger trägt Messer bei sich

Die Polizei nahm den Rentner wenig später in der Toilette eines Dönerladens in der Stadtberger Straße fest. Er trug mehrere Messer mit sich - darunter auch ein verbotenes Butterfly-Messer. Außerdem zeigte er laut Polizei "psychisch auffälliges Verhalten" und wurde nach dem Unterbringungsgesetz eingewiesen.

Von den beiden Mädchen ist bislang nichts bekannt. Sie stiegen in der Bürgermeister-Bohl-Straße in die Straßenbahn der Linie 3 und fuhren davon.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beiden geschädigten Mädchen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. AZ

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version des Polizeiberichts hieß es, der Rentner sei in der Maximilianstraße festgenommen worden. Das stimmt nicht. Die Festnahme erfolgte in der Stadtberger Straße.