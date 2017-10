2017-10-20 20:40:00.0

Augsburg Rentnerin trickst einen Telefonbetrüger aus

Eine Frau aus dem Augsburger Stadtteil Lechhausen hat einen Telefonbetrüger mit einem einfachen Trick schnell entlarvt.

Eine Frau hat einen Telefonbetrüger mit einem einfachen Trick schnell entlarvt. Am Donnerstag meldete sich ein Anrufer bei der Augsburgerin. Er sprach von einer „Überraschung“ und ließ die 84-Jährige raten, wer er sei. Sie tippte auf „Peter“, was er bejahte. Der Anrufer behauptete, gerade in Augsburg zu sein und eine Wohnung kaufen zu wollen. Das Geld bekomme er aber erst am nächsten Tag. Deshalb bat er die Frau, ihm auszuhelfen.

Der 84-Jährigen war aber sofort bewusst, dass es sich bei dem Anrufer nicht um einen Verwandten oder Bekannten handelt. Den von ihr genannten „Peter“ kennt sie gar nicht. Sie nutzte den Namen bewusst, um den Betrüger bloßzustellen. (jöh)