Augsburg Retter warnen: Eisflächen nicht betreten

Trotz der kalten Temperaturen ist die Eisdecke auf den Seen noch zu dünn, sagen Wasserwacht und DLRG. Und sie geben Tipps, was im Notfall zu tun ist.

Als Erstes kommt der Kälteschock, wenn man in zwei Grad kaltes Wasser fällt, dann hat man etwa fünf Minuten Zeit, bis die Muskeln der Kälte nicht mehr widerstehen können, und nach einigen weiteren Minuten geht man kraftlos im kalten Wasser unter. „Wenn man ins Eis einbricht, besteht höchste Lebensgefahr, denn das eiskalte Wasser verursacht schneidende Schmerzen und die zunehmende Unterkühlung lähmt die Muskulatur“, so Dagmar Leeb, Sprecherin des Augsburger Verbandes der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG).

Nicht überall gleich dick

Wasserwacht und DLRG warnen Spaziergänger aktuell davor, das Eis auf Seen zu betreten. Zwar war es am Freitag mit -15 Grad Tiefsttemperaturen grimmig kalt, allerdings sei die bisherige Kälteperiode zu kurz gewesen, um für eine verlässlich tragende Eisdecke zu sorgen. Mindestens zehn Zentimeter dick muss eine Eisdecke sein, um eine Person mit 75 Kilo verlässlich tragen zu können, für Gruppen muss es noch stärker sein. „Damit das Eis so dick wird, braucht man erst einige richtig kalte Wochen“, sagt Marco Greiner, Pressesprecher der Augsburger Wasserwacht. Selbst dann könne man nicht sicher sein, dass auf einem See überall gleich dickes Eis besteht. „Warme Strömungen unter dem Eis sind von außen nicht sichtbar und können gefährlich dünne Eisstellen erzeugen“, so Greiner. Dunkle Stellen im Eis bedeuten eine dünne Eisschicht.

Darum raten die Hilfsorganisationen generell davon ab, sich auf zugefrorene Seen zu begeben. Wer einbricht, solle laut um Hilfe rufen, in jedem Fall vermeiden, unters Eis zu geraten und sich wenig bewegen, um möglichst wenig Körpertemperatur zu verlieren. Zeugen sollten 112 wählen, die eingebrochene Person im Auge behalten und sie nach Möglichkeit mit einem Rettungsring, Leitern (teils an den Seen vorhanden), Ästen oder einem Abschleppseil sichern. Selbst in Gefahr bringen sollte man sich dabei nicht – allein schon deshalb, weil die eintreffenden Rettungskräfte dann zwei Einsätze gleichzeitig zu schaffen haben. Weitere Tipps gibt es unter www.eisregeln.info. An den Seen in und um Augsburg werden die Organisationen teilweise an den Wochenenden im Winterwachdienst sein.

Was tun, wenn eine Leitung einfriert?

Die jetzt angelaufene Frostperiode dürfte auch Wasserleitungen in ungeheizten Räumen und Kellern zusetzen. Die böse Überraschung gibt es mitunter erst hinterher, wenn das Tauwetter einsetzt und der Eispropfen, der die gesprengte Leitung abdichtet, wegschmilzt. Die Stadtwerke raten dazu, besonders Wasserzähler in ungeheizten Kellern vor Forst zu schützen, indem Fenster geschlossen und Zähler sowie Rohre isoliert werden. Eingefrorene Rohre, so die Feuerwehr, dürften keinesfalls mit einer Lötlampe oder offenem Feuer aufgetaut werden, um nicht Isolierung in Brand zu setzen.

Die momentane Kälte ist im Vergleich zu Vorjahren noch relativ mild. Auch Tiefsttemperaturen unter -20 Grad kommen regelmäßig vor. Der Rekord wurde in einer Februarnacht 1929 mit -28,2 Grad aufgestellt. Und für die nächsten Tage ist ohnehin schon wieder ein leichter Temperaturanstieg vorhergesagt. (skro)