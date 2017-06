2017-06-30 23:30:00.0

Kritik "Rocky Horror Show": Schräge Gestalten auf der Augsburger Freilichtbühne

Die "Rocky Horror Show" hat auf der Augsburger Freilichtbühne am Freitag Premiere gefeiert. Die Show ist schrill inszeniert, die Besetzung agiert ordentlich. Eine Nachtkritik. Von Birgit Müller-Bardorff

Augsburg taucht für die nächsten vier Wochen in die lasziv-schräge Welt des Planeten Transsexual in der Galaxie Transsylvania ein. Richard O’ Brians „Rocky Horror Show“ wird auf der Freilichtbühne am Roten Tor gegeben und alle sind sie dabei: der diabolische Riff Raff, die schrille Magenta, die quirlige Columbia, der rockende Eddie, der langweilige Erzähler Dr. Scott und nicht zuletzt natürlich der Chef dieser exzentrischen Runde, Dr. Frank N. Furter, Transvestit und Schöpfer eines Muskelpakets, das ihm für erotische Spielchen zur Verfügung zu stehen hat.

Frivoles Entertainment auf roter Showtreppe

Auf diese enthemmte Schar treffen, frisch verlobt und mit engem Moralverständnis ausgestattet, Janet und Brad. Nach einer Reifenpanne landen sie bei einem Unwetter im Schloß Frank N. Furters. Das Spießerpärchen gerät in eine Welt der sexuellen Ausschweifungen und blutigen Exzesse, die das Musical manchmal zum Grusical werden lassen und reißt das Publikum mit sich. Das spritzt auch in Augsburg, wie es bei „Rocky Horror“ so Brauch ist, kräftig aus den Wasserpistolen, schützt sich mit Zeitungen vor dem (Theater-)Gewitter und lässt die Ratschen lautstark tönen.

Christian Brey inszeniert das Kultstück mit Unterstützung der beiden Bühnen- und Kostümbildnerinnen Anette Hachmann und Elisa Limberg als ausstattungsreiches und frivoles Entertainment auf roter Showtreppe, das die Dimensionen der Wallanlage am Roten Tor bestens nutzt. Glitzerkonfetti und Luftballons fliegen, kunterbunte Perücken und psychedelisch gemusterte Kostüme stechen ins Auge und die Darsteller stöckeln auf zentimeterhohen Plateausohlen und in engen Korsagen über die Bühne.

Versierte Musicaldarsteller und nur kleine stimmliche Unzulänglichkeiten

Bei der Besetzung hat Brey Händchen bewiesen mit versierten Musicaldarstellern wie Andy Kuntz (Riff Raff) und Peti Van de Velde (Columbia) und Mitgliedern des Theaterensembles. Sensationell agieren Marlene Hoffmann und Sebastian Baumgart in ihrer beflissenen Biederkeit und lassen dabei kleine stimmliche Unzulänglichkeiten vergessen. Sebastian Aranz als Erzähler muss sich noch warmlaufen, um den „Boring“-Rufen des Publikums etwas entgegenhalten zu können. Und Frank. N. Furter, Dreh und Angelpunkt dieses abgefahrenen Universums? Andreas Köhler gibt ihn ohne tuntige Akzente als männlich-dominanten Typ mit Stimmgewalt und schnoddrigem Witz. Musikalisch lassen es Tim Allhoff und seine Band krachen und setzen im Stilmix aus Rock und Balladen auch einige swingende Akzente.

Die Premiere dauerte wegen des Gewitters etwas länger. Die Pause wurde verlängert, doch das Warten hat sich gelohnt. Am Ende gab es langen Applaus und stehende Ovationen.