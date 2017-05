2017-05-28 22:03:51.0

Augsburg Rund 300 Besiktas-Fans feiern in der Innenstadt

Rund 300 Fans des türkischen Fußballvereins Besiktas Istanbul haben am Sonntagabend lautstark in der Augsburger Innenstadt gefeiert.

Die Anhänger versammelten sich rund um den Herkulesbrunnen in der Maxstraße. Einen Autokorso hatte die Polizei allerdings nicht zugelassen.

Besiktas Istanbul hat den Titel in der Süper Lig verteidigt und sich am vorletzten Spieltag die 15. Meisterschaft gesichert. Die "Adler" gewannen bei Gaziantepspor mit 4:0. Mit nun 74 Punkten kann Besiktas vom Tabellenzweiten Basaksehir Istanbul nicht mehr eingeholt werden. Für Besiktas hat der Titel einen schönen Nebeneffekt: Da es in der Süper Lig für je fünf Meisterschaften einen Stern gibt, darf der Verein von nun an drei Sterne im Wappen tragen. AZ, dpa