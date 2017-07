2017-07-05 16:11:00.0

Augsburg SPD will Modular bis 2020 im Wittelsbacher Park

Wie geht es weiter mit dem Jugendfestival Modular? Im Regierungsbündnis hat sich die erste Partei festgelegt: Das Festival soll bis 2020 im Wittelsbacher Park sein.

Im Regierungsbündnis ist die SPD die erste Partei, die sich festgelegt hat: Geht es nach den Sozialdemokraten, findet das Modular-Festival bis 2020 im Wittelsbacher Park fest. CSU und Grüne haben sich noch nicht festgelegt, wobei Oberbürgermeister Kurt Gribl und Bürgermeisterin Eva Weber (beide CSU) schon Sympathien für den Park als Veranstaltungsort durchblicken haben lassen.

Beim vergangenen Modular-Fest Mitte Juni hatte es teils massive Beschwerden von Anwohnern und auch Bewohnern weiter entfernter Viertel gegeben, weil die Musik zu laut war. An einem Abend wurde Musik gespielt, die recht basslastig war und vom Westwind weitergetragen wurde.

Ziel: Planungssicherheit

Die SPD sagt, dass der Stadtjugendring bald Planungssicherheit für das kommende Jahr benötige. Die Stadtwerke haben durchblicken lassen, dass eine geplante Verlegung aufs Gaswerkareal im kommenden Jahr zwar schon möglich sei, aber wegen der laufenden Bauarbeiten dort mit Einschränkungen verbunden sei. Ein Festival in abgespeckter Form will die SPD aber nicht. Bis zum Ende der Arbeiten am Gaskessel 2020 solle Modular vorerst im Park bleiben. (skro)