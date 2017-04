2017-05-01 07:10:00.0

Plärrer Sänger erzählt aus dem Leben einer Party-Band

„Frontal Party Pur“ gibt jedes Jahr über 100 Auftritte, auch auf dem Plärrer ist die Band dabei. Sänger Wolfgang Schmid erzählt, was ihm an dem Job gefällt und was anstrengend ist. Von Jan Kandzora

Wolfgang Schmid ist Sänger der Band „Frontal Party Pur“. Im Interview erzählt er von seinen Auftritten auf dem Plärrer, Lieblingsliedern und dem Leben auf Achse. Foto: Valterio d’Arcangelo