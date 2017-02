2017-02-08 12:43:00.0

Augsburg Schaden in öffentlichem WC: Schwarze Kiste muss wohl schließen

Wegen eines Schadens am Abwassersystem musste die öffentlichen Toilette am Kö vorübergehend schließen. Die Schwarze Kiste trifft es allerdings besonders hart. Von Ina Kresse

Der Mittwoch war nicht unbedingt ein guter Tag für manche Geschäfte. Gleich zwei öffentliche Toiletten in der Innenstadt mussten vorübergehend außer Betrieb genommen werden. Ein Malheur gab es in der WC-Anlage am Königsplatz.

Es war nach neun Uhr am Morgen, als Abwasser plötzlich in das Café Schwarze Kiste lief. Die öffentliche Toilette befindet sich direkt nebenan. Sebastian Hrabak, Betreiber der Schwarzen Kiste, musste das Café am Königsplatz sofort schließen. Die Stadtwerke wurden informiert. Schnell stellte sich heraus, dass in der öffentlichen Toilettenanlage ein Abwasserrohr extrem verstopft war. Über einen Gully gelangte die übel riechende Brühe in das Café nebenan.

Für Hrabak ist das insofern unerfreulich, da die Schwarze Kiste nur noch bis 18. Februar geöffnet gehabt hätte. Wie bereits berichtet, schließt das Café an diesem Standort dann für immer. Der Mietvertrag zwischen den Stadtwerken und dem Café wurde vorzeitig einvernehmlich beendet. „Für uns ist das schon schade, weil wir eigentlich einen schönen Abschluss feiern wollten“, sagt Hrabak, der die Schwarze Kiste noch am Moritzplatz sowie an der Haunstetter Straße betreibt. Nun muss das Café am Kö wohl noch früher schließen, als geplant.

Nach Schaden im Klo: Schwarze Kiste bleibt wohl geschlossen

„Ein Lebensmittelbetrieb und Abwasser, das passt nun einmal nicht zusammen“, meint Hraback trocken. Auch Jürgen Fergg von den Stadtwerken geht nicht davon aus, dass die Schwarze Kiste noch einmal bis zum 18. Februar öffnen kann. “Sitzmöbel und Wandverkleidung sind vollgesogen“, sagt der Pressesprecher und fügt hinzu: „Das ist ein ganz unglücklicher Zufall.“ Laut Sebastian Hrabak ist die Schwarze Kiste am Königsplatz am tiefsten von allen anderen Geschäften gelegen. „Deshalb kam alles zu uns.“ Der Geschäftsführer nimmt es dennoch relativ gelassen. „Am Donnerstag machen wir jedenfalls die Schwarze Kiste am Moritzplatz um sieben Uhr auf, damit unsere Kunden morgens ihren Kaffee bekommen.“

Während Hrabak nun den Schaden hat, der ein Fall für die Versicherung ist, konnte die Toilette am Königsplatz im Laufe des Mittwochnachmittages wieder öffnen. Das war auch gut so. Denn noch eine weitere WC-Anlage ist derzeit dicht. Wer die öffentliche Toilette am Rathausplatz am Mittwoch benutzen will, steht auch vor verschlossener Tür. Besser gesagt, vor einer Art Bretterverschlag. „Wegen Reparaturarbeiten geschlossen“ ist auf einem weißen Zettel zu lesen.

Der Grund für diese Schließung ist kein verstopftes Rohr, sondern ein Einbruchsversuch am vergangenem Freitag. Wie ein Sprecher des zuständigen Liegenschaftsamtes berichtet, wollte ein Unbekannter das Schloss der Glastür knacken. Er scheiterte, doch das Schloss ging dabei kaputt. Da es sich um ein Spezialschloss handelt, dauert es acht bis zehn Tage, bis ein Neues eingebaut ist. Solange bleibt die Toilette am Rathausplatz geschlossen.

Neben der mit Brettern abgedeckten Tür hängt ein weitere Zettel. Er informiert über die nächsten Örtlichkeiten, nämlich das öffentliche WC auf dem Stadtmarkt und das am Königsplatz. Bleibt zu hoffen, dass Passanten die es am Mittwoch eilig hatten, von dort nicht erst zum Königsplatz gelaufen sind.

