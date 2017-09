2017-09-29 13:12:00.0

Augsburg Schädelbruch: Frau verletzt Ex-Freund mit Baseballschläger lebensgefährlich

Ein Beziehungsstreit ist am Donnerstagabend in Augsburg eskaliert. Eine Frau verletzte ihren Mann mit einem Baseballschläger lebensgefährlich.

Ein Beziehungsstreit hat am Donnerstagabend im Augsburger Stadtteil Haunstetten ein dramatisches Ende genommen: Die Polizei bestätigte Informationen unserer Redaktion, wonach eine Frau ihren Ex-Lebensgefährten mit einem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen hat.

Der 57-jährige Mann erlitt schwerste Kopfverletzungen, wie es heißt unter anderem einen Schädelbruch, überlebte den Schlag aber. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum und wird dort auf der Intensivstation behandelt.

Mann soll die Frau misshandelt haben

Der Streit spielte sich nach Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Leisenmahd ab. Der zunächst verbale Streit gipfelte den Ermittlungen zufolge darin, dass die 48-Jährige einen in der Wohnung befindlichen Baseballschläger nahm und damit gegen den Kopf ihres früheren Lebenspartners schlug. In der Folge stürzte der Mann schließlich mehrere Stufen im Treppenhaus des Gebäudes hinunter und blieb dort liegen.

Wie es heißt, standen beide unter dem Einfluss von Alkohol, als es zu dem Streit kam. Die Frau gibt offenbar an, dass sie von ihrem Partner misshandelt worden sei. Deshalb habe sie sich mit dem Baseballschläger zur Wehr gesetzt. Polizeibeamte nahmen die Frau noch am Tatort fest. Die Kripo ermittelt.

Die Frau sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Augsburg einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung erlassen und in Vollzug gesetzt. jöh