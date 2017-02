2017-02-10 18:41:00.0

Augsburg Schaffe, schaffe, Häusle baue: Immobilientage und Bau im Lot

Wohnen und Bauen sind gefragte Themen. Seite Freitag und noch bis Sonntag gegen zwei messen in Augsburg Tipps.

Das eigene Haus, die eigene Wohnung ist für viele Menschen der Inbegriff von Heimat und eine gute Möglichkeit, Geld anzulegen. Rund ums Thema Bauen, Sanieren und Kaufen dreht sich am Wochenende alles bei den Immobilientagen und der Messe „Bau im Lot“ auf dem Messegelände. Beide Veranstaltungen begannen am Freitag. Die Aussteller erwarten den größten Andrang aber am Wochenende.

Geöffnet sind beide Messen am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Ein Thema ist das sogenannte Smart Home, in dem sich von der Rollladenschließzeit bis zur Lichtstimmung alles elektronisch regeln lässt – sogar dann, wenn der Hausbesitzer gar nicht zu Hause ist ...