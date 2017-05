2017-05-07 17:02:51.0

Augsburg Schausteller sind dankbar für Plärrer-Verlängerung

Vor allem am Samstag haben viele Besucher das Wetter genutzt, um auf den Plärrer zu gehen. Warum sich die Verlängerung des Volksfestes für manchen gelohnt hat ... Von Ina Kresse

Noch einmal auf die Bierbänke steigen und mitsingen, noch einmal in waghalsige Fahrgeschäfte einsteigen oder gebrannte Mandeln essen - für Schausteller und Besucher hat sich die Verlängerung des Osterplärrers auf alle Fälle gelohnt.

Vor allem am Freitag, als am Nachmittag die Sonne rauskam, und an dem warmen, sonnigen Samstag besuchten viele Menschen Schwabens größtes Volksfest. Diese beiden Tage waren laut Josef Diebold vom Schwäbischen Schaustellerverband sehr gut besucht. Am Sonntag habe bei Nieselregen zumindest noch einmal „normaler Betrieb“ geherrscht. „Die Schausteller sind dankbar über die Verlängerung“, hält Diebold fest. Diese sei aufgrund des überwiegend schlechten Wetters während des Osterplärrers nötig gewesen. „Durch die Verlängerung konnte noch ein bisschen Defizit aufgeholt werden.“ Der Sprecher der Schausteller betont aber auch, dass eine Verlängerung des Plärrers kein Dauerzustand sei. Fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass der Plärrer das letzte Mal wegen schlechten Wetters zusätzliche Öffnungstage erhalten hatte.

So ging es bei schönem Wetter auf dem Plärrer zu Impressionen vom letzten Osterplärrer Wochenende Foto: Michael Hochgemuth

Die Volksfest-Besucher am Wochenende werden sich sicherlich auch gefreut haben. Vor allem Familien mit Kindern nutzten am Samstag das schöne Wetter, um an den Buden entlang zu schlendern. Einige Festzelte waren allerdings nicht mit in die Verlängerung gegangen. So konzentrierten sich die Besucher auf das Almdorf und das Schaller-Zelt. Gerade in letzterem wurde stimmungsmäßig noch mal kräftig eingeheizt. Auch wenn jetzt alles vorbei ist: Nach dem Plärrer ist vor dem Plärrer. Von 25. August bis 10. September öffnet schon wieder der Herbstplärrer seine Pforten - dann mit hoffentlich besserem Wetter.

