2017-06-01 17:27:00.0

Augsburg Schlemmerhäusl am Perlachberg: Nach 15 Jahren ist Schluss

Seit 15 Jahren verkauft Ludmila Bauer im Schlemmerhäusl am Perlachberg Spezialitäten. Warum die Inhaberin Ende Juni aufhört.

Wurst- und Käsespezialitäten, Antipasti, Paninis, Kuchen, sowie ausgewählte Weine - das ist nur eine kleine Auswahl an Köstlichkeiten, die Ludmila Bauer 15 Jahre lang im „Schlemmerhäusl“ direkt gegenüber dem Perlachturm angeboten hat. Ende des Monats aber hört sie auf. Der Grund: Der Vermieter hat die Miete für die Ladenfläche erhöht und zwar in einem Rahmen, der der Inhaberin unbezahlbar erschien. Neben einer einmaligen Erhöhung um 10 Prozent soll die Miete zusätzlich jedes Jahr um 2 Prozent steigen.

Sie will als Angestellte arbeiten

ANZEIGE

„Ich hab schon jetzt eine 60-Stunden-Woche. Noch mehr arbeiten - das sehe ich einfach nicht ein. Ich möchte auch mal krank im Bett liegen dürfen. Von Urlaub ganz zu schweigen.“ Zu der Miterhöhung kommt, dass sich laut Ludmila Bauer, die Lage für den Einzelhandel in Augsburg grundsätzlich verschlechtert habe. Es kämen weniger Kunden in die kleinen Geschäfte als früher. Das liege auch an den wenigen Park-Möglichkeiten in der Innenstadt. Darum hat die Noch-Inhaberin jetzt beschlossen, die Geschäftsführung aufzugeben und in Zukunft lieber wo anderes als Angestellte zu arbeiten. Das „Schlemmerhäusl“ selbst soll aber fortbestehen. Noch ist nichts in trockenen Tüchern, aber so wie es scheint, hat Ludmila Bauer bereits eine Nachfolgerin gefunden. Mehr will sie noch nicht verraten.

Abschied von Stammkunden

Unterdessen verabschiedet sie sich mit viel Wehmut von ihren zahlreichen Stammkunden. „Viele fragen mich schon, wo sie jetzt hingegen sollen. Einige haben bei mir seit über 10 Jahren regelmäßig eingekauft. Da lernt man sich kennen. Ich sag immer: Augsburg ist wie ein großes Dorf.“