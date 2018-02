2018-02-21 07:37:00.0

Kommentar Schnee, Eis und Fahrradfahren – muss das sein?

Als Radfahrer erntet man im Winter oft mitleidige Blicke. Doch den widrigen Bedingungen kann man einiges entgegensetzen. Ein Kommentar. Von Marcus Bürzle

Sie haben es nett gemeint. „Das sieht mühsam aus“, sagte eine der Damen. Mitleidiger Blick auf den Radler im Schnee inklusive. „Sie bräuchten ein E-Bike...“ Ein freundliches Lächeln als äußerliche Antwort. Doch innerlich ein „Neiiiiiiiin!!!“. Kein E-Bike. Rad fahren – sportlich verstanden – muss mehr oder weniger mühsam sein. Ob mit oder ohne Schnee.

Warme Kleidung oder Spikes am Reifen helfen

Zweifel? Sind natürlich erlaubt. Muss man im Winter Rad fahren? In der Natur und auch noch in der Stadt? Ja, warum denn nicht? Kälte! Lässt sich mit Kleidung begegnen. Ganz legal, denn das AGesVG gilt ja nur in Österreich. Das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz hat dort auch schon Radler mit Schal im Gesicht in Konflikt mit der Polizei gebracht. Nächstes Gegenargument: Schnee! Ja, kann lästig sein. Aber auch sehr schön. Ein bisschen wie Langlauf. Glätte! Unschön, vor allem, wenn sie wie Schnee ausgerechnet auf dem Radweg vom Winterdienst ignoriert wird. Das kommt leider immer noch vor. Dagegen helfen Winterreifen – nach Wunsch auch mit kleinen Nägeln, Spikes. Und ein bisschen Grips beim Fahren.

Aber trotzdem. Ist das Fahrrad nicht fehl am Platz im winterlichen Straßenverkehr? Gegenfrage: Was macht das Auto jenseits der Heizung besser geeignet? Auch so ein 1,5-Tonner (oder mehr) kann rutschen. Und wie!

Diskutiert werden in Augsburg auch Gefahrenstellen für Radler. Wir hatten unsere Leser 2017 gefragt, wo sie sich gefährdet fühlen, und die Ergebnisse in dieser Karte gebündelt: