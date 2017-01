2017-01-10 10:30:00.0

Augsburg Schnee, Kälte und Eis: So trotzt Augsburg dem Winter

Schnee, Kälte und Eis: Wie die Stadtwerke ihre Fahrzeuge im Takt halten, warum sich der Handel freut und wo Sportler jetzt die Langlaufskier anschnallen können. Von Michael Hörmann

Der Winter hat Einzug gehalten in Augsburg. Die Autofahrer haben bislang die winterlichen Straßenverhältnisse gut im Blick. Sie stellen sich auf Wetterbedingungen. Das Bild entstand in der Ilsungstraße nahe der Sportanlage Süd.

Schnee in Augsburg: Er kam zum Jahreswechsel – allerdings mit kleiner Verspätung: Seit 2. Januar hat der Winter die Stadt mehr oder weniger im Griff. Verkehrsbehinderungen sind an der Tagesordnung. Auch wenn Augsburg bislang vom Blitzeis verschont blieb, kam der eine oder Passant zu Sturz. Weil es draußen kalt ist, erwärmt dies eine Branche. Eine Zwischenbilanz.

Nahverkehr

Bislang sei es nur zu wenigen Behinderungen aufgrund der winterlichen Verhältnisse gekommen, sagt Stefanie Rohde von den Stadtwerken: „Dies betraf weniger die Fahrzeuge, sondern eher die Strecken.“ Problem: Teil sei zu nah an Gleisen geparkt worden, weil Schienen und Fahrbahnmarkierungen im Schnee schwer erkennbar sind. Von Vorteil seien da, sagt Rohde, die baulich abgetrennten Gleiskörper: „Hier kommen solche Behinderungen nicht vor.“ Die Stadtwerke wissen sich zudem zu helfen: „In der Betriebspause verhindern wir durch zusätzliche Fahrten mit der Straßenbahn, dass die Fahrleitung vereist.“ Alles, was bislang war, ist somit kein Vergleich zum ersten März-Wochenende im Jahr 2006. Über Nacht fielen damals über 40 Zentimeter Neuschnee, der öffentliche Nahverkehr kam teils zum Erliegen. Tagelang kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Busse und Straßenbahnen

Die Busse, die am nächsten Tag im Einsatz sind, stehen grundsätzlich in en Hallen im Busbetriebshof. Die Straßenbahnen stehen ebenfalls großteils in Fahrzeughallen. Lediglich fünf Fahrzeuge werden im Freien abgestellt. Hier wird laut Stefanie Rohde darauf geachtet, dass nur der Fahrzeugtyp außen abgestellt werde, der über eine Standheizung verfüge: „Hierdurch war bisher ein Freikratzen der Fahrzeugscheiben nicht erforderlich.“

Städtischer Winterdienst

Es sind 173 Mitarbeiter beim städtischen Räum- und Streudienst im Einsatz. Speziell am Wochenende war die Mannschaft nahezu im Dauereinsatz. Rad- und Gehwege im Stadtgebiet sind gut geräumt – auch an den beliebten Ausflugsstrecken von Lech und Wertach. Wer sucht, wird fündig: Es gibt einzelne Fußwege, die ausgespart bleiben: Beispiel am Proviantbach.

Wasserrohrbrüche

Auch wenn es in den Nächten teils bitterkalt gewesen ist, seien Wasserrohrbrüche zum jetzigen Zeitpunkt für eher untypisch, sagt Thomas Hosemann von den Stadtwerken. „Dies dann eher der Fall, wenn es im nach einer Frostperiode beginnt zu tauen.“

Klinikum

Das Patientenaufkommen in der Notaufnahme des Klinikums Augsburg wurde durch die wenigen Wintertage nicht maßgeblich beeinflusst. Dies teilt der Chefarzt der Notaufnahme, Dr. Markus Wehler, mit. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die niedrigen Temperaturen nicht mit aufkommendem Blitzeis einhergingen. Schnee allein erhöhe die Zahl der Stürze nicht wesentlich. Das mag in Nord- und Ostdeutschland anders sein, da diese Regionen mit Glatteis zu kämpfen hatten/haben. Deshalb mussten wir bislang auch keinen Tag als Unfallschwerpunkt verzeichnen.

Handel

Wolfgang Puff, Spitzenvertreter des schwäbischen Einzelhandelsverbands, ist zunächst erst einmal froh, dass der Winter da ist: „Wir hätten ihn gerne rechtzeitig im Dezember zu spüren bekommen, da hätten gerade die Branchen Textil, Oberbekleidung, Schuhe, Sportbekleidung erheblich davon profitieren können.“ Aber besser spät als nie, heißt es im Handel. Puff sagt: „Wir merken eine zunehmende Nachfrage nach Winterware und -accessoires, Kälte und Schnee machen Lust auf Wintersport.“ Zudem sei Augsburg au allen Verkehrswegen gut erreichbar. „Solange Blitzeis keinen Strich durch die Rechnung macht, darf sich der Winter gerne von seiner guten Seite zeigen!

Arbeitsrecht

Auch bei Eis und Schnee gilt, Arbeitnehmer müssen pünktlich am Arbeitsplatz erscheinen. Darauf weist Anita Christl, Arbeitsrechtsexpertin der Industrie- und Handelskammer (IHK), hin: „Wichtig ist früher loszufahren, um pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen.“ In der Praxis würden Arbeitgeber bei einmaligem Zuspätkommen wohl keine arbeitsrechtlichen Schritte unternehmen. Anita Christl: „Mehrmaliges Zuspätkommen kann jedoch Grund für eine Abmahnung sein.“

Freizeit

Auch nach Ende der Ferien bleibt an den Rodelbergen in der Stadt und im Umland die Möglichkeit zum Schlittenfahren. Die Loipen für Langläufer sind von der Stadt Augsburg frisch gespurt: Auf den Golfplätzen in Leitershofen und Burgwalden, auf der Sportanlage Süd und am Lechdamm (Hochablass). Nähere Informationen dazu gibt es unter 0821/3249779. Der Winter lädt außerdem zu Spaziergängen ein, Ausflügler sind immer unterwegs. Manche in ungewöhnlicher Begleitung: Am Sonntag kamen zwei Gäste der Kulperhütte an der Wertach hoch zu Ross.