2017-01-15 09:37:43.0

Augsburg Schnee auf Straßen - Autofahrer bleiben souverän

Über Nacht hat es viel geschneit. Doch auf den Straßen blieb es relativ ruhig, wie die Polizei am Morgen berichtet. Wie es mit dem Wetter weiter geht ...

Die Autofahrer scheinen sich längst an den Schnee gewöhnt zu haben. Laut einem Polizeisprecher am Morgen sei die Nacht verhältnismäßig ruhig gewesen. Es gab nicht mehr Unfälle in und um Augsburg als sonst. Dabei handelte es sich um Blechschäden.

Bis Dienstag soll es in der Region erst einmal weiter schneien. Ab Mittwoch wird Sonne vorhergesagt. Es wird also wieder ein "Winterwunderland" geben. Allerdings wird es mit Minustemperaturen wieder klirrend kalt. AZ