2017-10-15 12:32:11.0

Augsburg Schüsse aus Schreckschusswaffe bei nächtlichem Streit

Auf Höhe der Rockfabrik kam es Samstagnacht zu einer Auseinandersetzung an einer Ampel. Dabei kam eine Schreckschusswaffe zum Einsatz. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Samstagnacht hat sich auf der Riedingerstraße auf Höhe der Rockfabrik eine schwere körperliche Auseinandersetzung ereignet. Zeugen meldeten laut Polizei den Einsatz einer Schusswaffe, worauf mehrere Polizeistreifen Richtung Rockfabrik fuhren. Dort wurde ein 20-jähriger Mann mutmaßlich Opfer eines Angriffs durch zwei Männer.

Die Polizei sucht den Taxifahrer und andere Zeugen

Die beiden Männer überquerten eine Ampel in dem Moment, in dem der 20-Jährige losfahren wollte. Als er hupte, reagierten die mutmaßlichen Täter aggressiv und attackierten den Mann in seinem Auto. Laut Polizei wurde ein zu Hilfe eilender Taxifahrer durch die beiden Männer beleidigt. Als ein weiterer Taxifahrer helfen wollte und durch die mutmaßlichen Täter direkt attackiert wurde, zückte der andere Taxifahrer eine Schreckschusswaffe und feuerte laut Polizei mehrere Male in Richtung der Angreifer. Daraufhin schlugen ihn die Männer zu Boden und entwendeten ihm die Schusswaffe.

Die Polizei konnte die beiden mutmaßlichen Täter festnehmen, der angegriffene Taxifahrer war nicht mehr anzutreffen.

Die Polizei sucht nun den unbekannten Taxifahrer und weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/ 323- 2110 zu melden. AZ