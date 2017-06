2017-06-23 17:41:26.0

Augsburg Schuhfiliale Leiser in der Annastraße schließt

Leiser hatte um seinen Standort in der Augsburger Fußgängerzone gerungen. Das Schuhgeschäft muss offenbar nun doch schließen.

„Wir schließen. Alles muss raus“, steht in den Schaufenstern des Schuhhauses Leiser in der Annastraße. Wie dort Mitarbeiterinnen erzählen, macht die Filiale in der Fußgängerzone Ende August dicht. Bis dahin werde keine neue Ware mehr gekauft. Bei der Schuhhandelskette selbst wollte man sich nicht dazu äußern. Dass Leiser schon seit Längerem ums Überleben kämpft, ist bekannt. Mit einem weiteren Schutzschirmverfahren ist das Unternehmen seit ein paar Monaten dabei sich zu sanieren. Für die Filiale in Augsburg hat es offenbar nicht geklappt.

Lesen Sie auch:

ANZEIGE

Schuhkette Leiser zieht die Reißleine

Vermieter kommt Schuhhaus Leiser entgegen - Filiale bleibt