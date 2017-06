2017-06-10 00:33:08.0

Augsburg Schulbrand: Verdächtiger soll Sympathie für IS gezeigt haben

Ein Verdächtiger im Fall eines Schulbrands war der Polizei bekannt - wegen eines Terror-Symbols. Mit dem Feuer in der Schule soll das aber nichts zu tun haben, heißt es. Von Jörg Heinzle

Nach den Brandstiftungen an der Reischleschen Wirtschaftsschule im Februar und März (hier mehr dazu) sitzt der ältere der beiden Tatverdächtigen weiter in Untersuchungshaft. Mitte März hatte die Polizei zwei Schüler, 18 und 21 Jahre alt, als mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Nach Informationen unserer Redaktion soll der 21-Jährige in der Vergangenheit Sympathie für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gezeigt haben. Es gab ein Verfahren gegen ihn, weil er ein islamistisches Symbol – es soll eine Flagge gewesen sein – im Internet verbreitet hatte.

Die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass der junge Mann mit türkischen Wurzeln den Sicherheitsbehörden schon vor der Brandstiftung bekannt gewesen sei. Man habe ihn „im Blick“, als islamistischer Gefährder werde er aber nicht eingestuft. Als Gefährder gelten Personen, denen die Behörden grundsätzlich eine schwere Straftat zutrauen. Deren Zahl schwankt in Augsburg seit Jahren nur leicht. Polizeisprecher Manfred Gottschalk sagt, die Zahl der Gefährder liege aktuell im „niedrigen einstelligen Bereich“.

Bei den Brandstiftungen in der Schule im Alten Postweg gibt es nach Informationen unserer Redaktion keinerlei Hinweise, dass ein islamistisches Motiv eine Rolle gespielt haben könnte. Es sei wohl um eine „Schulthema“ gegangen, lautet die Auskunft aus Polizeikreisen.

Felix Dimpfl, der Anwalt des 21-Jährigen, sagt, sein Mandant sei kein Extremist. Es sei nicht besonders religiös, ebenso wenig wie sein Elternhaus. Ende Februar hatte es auf einer Toilette der Schule zum ersten Mal gebrannt, die rund 2000 Schüler mussten die Gebäude verlassen. Im März brannte es dann erneut – auf einer anderen Toilette. Die Polizei teilte nach der Festnahme der Schüler mit, man sei „durch Hinweise und die Auswertung von Social-Media-Kanälen“ im Internet den Verdächtigen auf die Spur gekommen. Der jüngere Verdächtige, der von Anwalt Ralf Schönauer vertreten wird, kam zwischenzeitlich gegen Auflagen wieder frei.

IS ist eine islamistische Organisation. Sie hat das Ziel, einen Islamischen Staat zu errichten. Dieses Kalifat soll die Länder Syrien und Irak, aber auch den Libanon, Israel und Jordanien miteinander vereinen.

IS steht für Islamischer Staat. Gebräuchlich ist auch die Abkürzung ISIL, das steht für Islamischer Staat im Irak und in der Levante oder ISIS für Islamischer Staat im Irak und in Syrien.

Ihr Ziel verfolgen die Anhänger der Organisation mit militärischen Mitteln und brutalster Gewalt, darunter Bombenattentate, Folter, und Hinrichtungen von Zivilisten.

IS kämpft an vielen Fronten. Die Terrorgruppe geht bewaffnet gegen die Regierungen in Syrien und im Irak vor, führt Krieg gegen schiitische Gläubige und vermeintliche sunnitische Kollaborateure.

Die IS hat ihre Wurzeln in der Widerstandsbewegung gegen die Besetzung des Iraks nach dem Irakkrieg 2003.

Die Gruppe profitierte 2013 vom Machtkampf der von Schiiten dominierten Regierung in Bagdad mit Sunniten und beherrscht inzwischen weite Teile des Iraks.

Im syrischen Bürgerkrieg hat Isis vor allem im Nordosten des Landes die Kontrolle erlangt. Dort griff die Gruppe kurdische Städte an und massakrierten Zivilisten.

In den besetzten Gebieten verordnen die Dschihadisten der Bevölkerung strenge Regeln. So sollen Frauen die Häuser nur noch verlassen, wenn es unbedingt notwendig ist. Alkohol und Rauchen ist verboten, ebenso Veranstaltungen und freie Presse.

Im April 2014 sagte sich IS von Al-Kaida los. Deren Führung habe sich von den Grundsätzen des "Heiligen Krieges" entfernt, hieß es.

Wie viele Menschen sich IS angeschlossen haben, ist unklar. Schätzungen sprechen von bis zu 15.000 Kämpfern.

Anführer der Bewegung ist seit Mai 2010 Abu Bakr al-Baghdadi. Die USA führt ihn als einen der meistgesuchten Terroristen der Welt.

IS wirbt im Internet aktiv um Kämpfer aus Europa. «Isis macht eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit», sagte der EU-Koordinator für Terrorismusbekämpfung, Gilles de Kerchove. Die Islamisten hätten sogar Kameras auf ihre Kalaschnikows geschraubt, um ihre Operationen in Echtzeit im Internet zu übertragen.

Finanziert wurde IS zu Beginn von saudischen und katarischen Gönnern. Mittlerweile hat die Organisation mit mafiösen Methoden eigene Einnahmequellen erzeugt, etwa mit dem Schmuggel von Öl.

