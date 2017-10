2017-10-26 14:00:00.0

Augsburg Schwache Posse, starkes Spiel

Diesel-Gymnasiasten geben bei Inszenierung von „Punk Rock“ einem P-Seminar alles. Von Alexander Rupflin

Städtenamen wie „Winnenden“, „Emsdetten“ oder „Erfurt“ sind in den vergangenen Jahren zu Synonymen grausamer Taten geworden. Sie symbolisieren die fehlende Lebensfähigkeit mancher Jugendlicher in unserer Gesellschaft. Die im Nachhinein gefunden Motive für solche Taten lassen die Gesellschaft hilflos zurück. Was also anderes als weitermachen, um zurück in die Normalität zu finden? Mit dem Thema Amoklaufen und dessen Ursachen setzte sich der englische Dramatiker Simon Stephens in seinem Stück „Punk Rock“ auseinander, das die Schüler des P-Seminars English Drama am Rudolf-Diesel-Gymnasium nun in Originalsprache inszenierten.

Platitüden vom Pausenhof

„Punk Rock“, das seine deutsche Erstaufführung am Schauspielhaus Hamburg hatte, handelt von nicht viel, außer von Pausenhof-Platitüde: die Streberin, das Mobbing-Opfer, der Klassentyrann, der attraktive Jüngling, der die Neue klarmachen willen – auf diesem Niveau bewegt sich das Stück. Abgehandelt werden all die Problemchen der Jugendlichen, lapidar in ein bis zwei banalen Sätzchen, gewürzt mit ein paar „Fuck“-Flüchen. Erste Flirt-Versuche, erster Sex, Essstörung, lieblose Eltern, Mobbing. Es wäre schon beinahe unterhaltsam, wie der Autor die Liste all dieser Klassenzimmerthemen abarbeitet, so persiflierend und arrogant kommt einem das vor, wäre es nicht den Jugendlichen gegenüber, für die all diese Themen existenziellen Alltag bedeuten, eine schlichte Frechheit.

Staunendes Kopfschütteln

Der Erfolgsdramatiker skizziert nicht, analysiert nicht, dokumentiert nicht einmal, er banalisiert lediglich aus der Distanz heraus. So bleibt einem dann auch nur staunendes Kopfschütteln, wenn der in der eigenen Märchenwelt lebende Sonderling, der die Neue nicht bekommen hat – weil sie natürlich dem Klassen-Stecher verfallen ist –, nach ein paar weiteren grob gezimmerten Konflikten zur Knarre greift. Oder soll das der berühmte englische Humor sein? Klar: Dieses Zerrbild zu analysieren, ist Sache der Schüler.

Sie machen das Beste aus der Vorlage, füllen Figuren so gut es geht mit Leben, trauen sich laut zu werden und Gefühle zu zeigen. Dabei sprechen sie den Text souverän auf Englisch, ohne einem britischen oder amerikanischen Dialekt nachzueifern. Dem Leiter des P-Seminars Wolfgang Burckhardt ist die Stückauswahl nicht vorzuwerfen, schließlich tarnt sich diese als schülernah und pädagogisch wertvoll. Nur bleibt es inhaltlich auf dem Niveau eines Schulbuchtextes. Umso erstaunlicher ist, wie lässig und schwungvoll die Darsteller auf der Bühne agieren. Am Ende sind es die Schüler allein, denen es gelingt, den Abend im Diesel-Gymnasium sehenswert zu machen.