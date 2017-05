2017-05-03 09:00:00.0

Augsburg Schwertransporter-Unfall verzögert Arbeiten an Ackermann-Brücke

Auf der B300 hat ein Schwertransporter einen Träger für die Ackermann-Brücke verloren. Damit verzögern sich die Arbeiten in Augsburg. Von Stefan Krog

Das Unglück mit dem Schwertransporter in der vergangenen Nacht bei Aichach hat den Ablauf an der Baustelle an der Ackermann-Brücke heute verzögert. Ursprünglich war geplant gewesen, dass die Schwertransporter, die insgesamt fünf Träger aus Stahl anliefern, am frühen Morgen in der Stadionstraße zwischengeparkt werden und dann nach und nach zur Brückenbaustelle rollen.

Dort stehen zwei spezielle Autokräne bereit, die die 60 Meter langen Stahlträger einen nach dem anderen auf die bereits fertigen Widerlager der Brücke auf beiden Seiten der Wertach heben. Die Schwertransporter sollen dafür auf der rechten stadtauswärtigen Spur der Behelfsbrücke parken. Diese Spur ist deswegen gesperrt.

Stahlträger sind Maßanfertigungen

Die Arbeiten hätten bereits um 7 Uhr beginnen sollen, ruhen bislang aber. Bei der Stadt laufen momentan die Beratungen über das weitere Vorgehen. Unklar ist, wie sich der Unfall auf den weiteren Verlauf der Bauarbeiten auswirkt. Bei den Stahlträgern handelt es sich um Maßanfertigungen.

Auch am morgigen Donnerstag war die Montage von fünf weiteren Stahlträgern geplant. Diese Träger bilden das Rückgrat der Brücke. Die Oberfläche der Brücke mit Fahrbahn wird später daraufgebaut. Insgesamt sollen die Bauarbeiten an der Brücke noch bis Mitte 2018 dauern.

