2017-10-05 17:04:00.0

Augsburg Seit 60 Jahre im Einsatz für Göggingen

Die Arge Göggingen ist Schwabens ältester Vereinszusammenschluss. Sie kümmert sich um weit mehr als um interne Angelegenheiten. Das hat auch mit der Eingemeindung des Stadtteils zu tun Von Fridtjof Atterdal

Wenn in den Stadtteilen etwas auf die Beine gestellt werden soll, dann schielen die Verantwortlichen oft mit leichtem Neid nach Göggingen. Seit 60 Jahren ist die Arge, die Arbeitsgemeinschaft der Gögginger Vereine, eine feste Institution im Stadtteil, die rüttelt und schiebt, wenn es klemmt und die sich emsig bemüht, Göggingen nach vorn zu bringen. Mit einem Festakt im Kurhaus und 250 geladenen Gästen, hat sich die Arbeitsgemeinschaft jetzt selbst gefeiert.

38 Vereine mit über 15000 Mitgliedern sind in unter dem Dach der Arge versammelt. Zu ihrer Konstituierung am 5. April 1957 im damaligen Kurhaus-Café waren es 17 von 29 Gögginger Vereinen, die sich zusammentaten, wie der AWO-Vorsitzende und Göggingen-Experte Heinz Münzenrieder in seiner Rede beim Festakt berichtete. Eigentlich wollte man eine Faschingsgesellschaft aus der Tauf heben – doch angesichts der möglichen Konkurrenz für ihre eigenen Bälle waren die Vereine dafür nicht so recht zu haben. Ein Sprachrohr aller örtlichen Vereine war da schon eher Mehrheitsfähig – und so folgte man dem Vorsitzenden der „Solidaritäts-Radler“ Schorsch Funk und hob die Arge Göggingen aus der Taufe. Die war, wie Münzenrieder betont, die erste Arge in ganz Schwaben, wenn nicht sogar weit darüber hinaus.

Die Vereine sind durch die Eingemeindung zusammengeschweißt worden

Dass sie auch 60 Jahre nach der Gründung erfolgreich das Leben in Göggingen mitgestaltet, erklärt sich der amtierende Vorsitzende Herbert Götz auch mit der Eingemeindung Göggingens. Die Vereine seien damals zu einer engen Gemeinschaft zusammengeschweißt worden. „Wir haben immer wieder als Gremium die Interessen Göggingens gegenüber Augsburg vertreten“, sagt Götz. Dass Bestand und Förderung der Arge sogar im Eingemeindungsvertrag festgehalten sind, erfüllt ihn mit Stolz. Die Arge habe viele Aufgaben übernommen, die zuvor von der Gemeinde Göggingen erledigt wurden. „Das Maibaumfest, das Gedenken am Volkstrauertag, die Gögginger Skimeisterschaft – die Arge hat dafür gesorgt, dass es diese Veranstaltungen bis heute für die Bürger gibt“, so Götz.

Das Engagement geht weit über Vereinsangelegenheiten hinaus. Auch bei Themen wie der Stadtteilgestaltung oder der Sicherheit in Göggingen ist die Arge mit Ansprechpartner im Boot. So hat sie einen Sitz in der Interventionsgruppe Augsburg-Süd, in der sich Polizei, Jugendamt, Schulen und Streetworker um die Belange der Jugend kümmern. „Momentan brennt uns vor allem das Luftbad unter den Nägeln“, so Götz. In´der beliebten Bade- und Freizeitanlage will das Wasserwirtschaftsamt einen Deich vor die Liegewiese bauen – die Gögginger versuchen alles, das zu verhindern.

Gute Kontakte auch in die Politik

Ein weiterer Grund für das nachhaltige Wirken der Arge, sei auch die der gute Kontakt zur Politik, so Götz. „Wir stehen in engem Kontakt mit den Gögginger Stadträten – über alle Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg“, so der Vorsitzende. Gemeinsam versuche man, die Probleme des Stadtteils zu lösen.

Auch nach 13 Jahren als Arge-Vorsitzender hat Götz noch Freude an seiner Aufgabe. Doch auch für die Zukunft sei gesorgt. „Wir haben aktive junge Leute, die gerne mitarbeiten“ sagt er. Auch der Vorstand sei verjüngt worden. Und genügend Aufgaben für die Zukunft gibt es für die Arge in Göggingen mit Sicherheit.