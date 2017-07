2017-07-17 18:17:00.0

Augsburg Seniorin bei Unfall am Stadtmarkt verletzt

Eine 76-Jährige wurde von einem Lieferwagen angefahren und stürzte zu Boden.

Der Augsburger Stadtmarkt ist zur Mittagszeit stets gut besucht. Am Montag hat sich dort gegen 12.10 Uhr ein Unfall ereignet. Nach Auskunft der Polizei fuhr ein Lieferwagen eine 76-Jährige vor der Viktualienhalle an, die stürzte und sich eine Platzwunde am Kopf zuzog. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Auto, dessen Anhänger mit einer Metallkonstruktion beladen war. Als es zurücksetzte, wurde die Frau getroffen. (jaka)