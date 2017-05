2017-05-12 10:54:58.0

Augsburg Sex-Vorwürfe: Anklage gegen Ex-Abgeordneten Linus Förster erhoben

Der Ex-Politiker Linus Förster soll Frauen missbraucht und Kinderpornos besessen haben. Das Landgericht Augsburg muss nun entscheiden, ob und wann es zum Prozess kommt. Von Holger Sabinsky-Wolf

Die Augsburger Staatsanwaltschaft hat nach Informationen unserer Redaktion aus Justizkreisen Anklage gegen den ehemaligen SPD-Landtagsabgeordneten Linus Förster, 51, erhoben. Die Anklageschrift ist demnach beim Augsburger Landgericht eingereicht worden. Förster wird wegen mehrerer Sexualdelikte angeklagt, darunter schwerer sexueller Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person, sexueller Missbrauch und Besitz von Kinderpornografie. Der frühere schwäbische SPD-Chef wegen mehrerer Sexualdelikte angeklagt in der JVA Gablingen (Landkreis Augsburg).

Eine offizielle Bestätigung für die Anklageerhebung ist bisher nicht zu erhalten. Während sich der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Matthias Nickolai, auf eine erste Anfrage nicht äußern wollte, sagte er dann: "Die Staatsanwaltschaft hat am 11. Mai, also gestern, eine Abschlussverfügung getroffen. Auskünfte zu Art und Inhalt der Abschlussverfügung können und werden erst dann erteilt, wenn alle Verfahrensbeteiligten hiervon Kenntnis haben. Das gebietet der Grundsatz eines fairen Verfahrens."

Ein Sprecher des Landgerichts war zunächst zu erreichen. Linus Försters Verteidiger Walter Rubach sagte auf Anfrage: "Ich halte das für möglich, ich habe aber noch nichts erhalten."

Schon in den vergangenen Tagen hatte sich abgezeichnet, dass die umfangreichen Ermittlungen, die seit November 2016 laufen, vor dem Abschluss stehen. Nach Recherchen unserer Redaktion hatte die Kripo ihren Abschlussbericht in dem Aufsehen erregenden Fall fertiggestellt. Nun hat die Staatsanwaltschaft auch ihre Anklage fertig. Da der Fall des ehemaligen Landtagsabgeordneten eine sogenannte Berichtssache ist, musste der Schritt noch mit der Generalstaatsanwalt in München abgestimmt werden.

Linus Förster: Vorwürfe von Prostituierter

Nach derzeitigem Stand umfasst die Anklage folgende Vorwürfe: Förster soll zweimal eine Frau sexuell missbraucht haben, die zu diesem Zeitpunkt nicht Herrin ihrer Sinne war, weil sie Schlaftabletten genommen hatte. Eine andere Frau soll er im Rahmen einer Party in Augsburg ebenfalls missbraucht haben, bei einer weiteren den Missbrauch versucht haben. Auf Försters Festplatten und Computern wurden zudem in einem Datenberg von drei Terabyte (gut 3000 Gigabyte) pornografischem Material auch kinder- und jugendpornografische Fotos und Videos gefunden.

Das ist Linus Förster 1 von 9 vorherige Seite nächste Seite

Linus Förster heißt eigentlich Heinrich Linus Förster. Den "Heinrich" hat er allerdings abgelegt.



Förster wurde am 2. August 1965 in Augsburg geboren. Er ist somit 51 Jahre alt.



Er ging in Augsburg zur Schule, machte sein Abitur und studierte danach an der Uni Augsburg Politik, Geschichte und Volkswirtschaft.



Seine Doktorarbeit verfasste er zum Thema "Systemtransformation am Beispiel der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus".



15 Jahre lang war Förster Vorsitzender des Stadtjugendrings Augsburg.



Seit 2003 saß der Augsburger für die SPD im Bayerischen Landtag. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politikwissenschaft an der Uni Augsburg.



Förster war im Landtag stellvertretender Vorsitzender des Auschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen, Vorsitzender des Arbeitskreises für Bundes- und Europaangelegenheiten der SPD-Fraktion und jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Zudem war er Mitglied im Landesvorstand der Bayern-SPD und Bezirksvorsitzender der SPD in Schwaben.



Privat sind Musik und Theater seine Welt. Er spielt in den Bands "Hopfenstrudel" und "Real Deal" die Backgroundgitarre.



Förster ist nicht verheiratet.

Und schließlich wollte Förster nach den Erkenntnissen der Ermittler eine asiatische Prostituierte beim Sex mit ihm filmen. Als sie dies bemerkte, gab es Streit und ein kurzes Gerangel, bei dem die Prostituierte leicht verletzt wurde. Nach unseren Recherchen listet die Anklageschrift auch neue Fälle auf, in denen der Ex-Abgeordnete weitere Frauen ohne deren Einverständnis beim Sex mit ihm gefilmt haben soll.

Anklage gegen Linus Förster

Entlarvt wurde der frühere Landtagsabgeordnete von seiner langjährigen Ex-Freundin, einer Polizistin. Sie hat Förster im Zuge einer Fahndung im Intranet der Polizei auf Fotos erkannt und dies gemeldet.

Gegen diese Landtagsabgeordneten wurde ermittelt LINUS FÖRSTER (SPD): Die Augsburger Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen ihn erhoben. Es geht um mehrere Sexualdelikte. Foto: SPD (dpa)

Die Anklage wird zum Landgericht Augsburg erhoben, weil der Fall Förster von besonderer Bedeutung ist und weil die Höhe der möglicherweise zu erwartenden Strafe jenseits der vier Jahre liegt, die an einem Amtsgericht verhängt werden können.

Nach der Geschäftsverteilung des Landgerichts wird nun bestimmt, welche Strafkammer für das Verfahren zuständig ist. Der Vorsitzende dieser Kammer verfügt die Zustellung der Anklage. Die Richter der Kammer entscheiden dann, ob die Vorwürfe stichhaltig sind und mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent zu einer Verurteilung führen würden. In diesem Fall wird die Anklage zugelassen und ein Prozesstermin bestimmt.