Langenneufnach Sie folgen dem „Stern des Südens“

Der Bayern-Fanclub Red Fire L.A. vereint seit 15 Jahren Fußballfans nicht nur aus der Staudenregion. Von Marcus Angele

Der Saal im Schützenheim ist festlich geschmückt - natürlich in Rot und Weiß, Bayern- und Club-Fahnen hängen an den Wänden und sogar die Bierfilze sind mit dem Emblem des Lieblingsvereins bedruckt. Die Verantwortlichen des FC-Bayern-Fanclubs Red Fire L.A. haben für die 15-Jahr-Feier ein würdiges Fest organisiert. Und was sie sehr freute: Fast die Hälfte der Mitglieder folgte der Einladung.

Nicht ohne Stolz berichtete Präsident Florian Brecheisen von den Anfängen des Vereins und den Highlights der letzten 15 Jahre. Bereits seit Ende der 90er-Jahre trafen sich privat regelmäßig einige Bayernfans und schauten sich die Spiele ihres Vereins im Fernsehen an. Irgendwann kam dann der Wunsch auf, dies auch mal live im Stadion zu erleben - aber schon damals im ehrwürdigen Olympiastadion war es schwierig, für einen „Bus voll“ Fans Karten zu bekommen. Um bei der Ticketvergabe sprichwörtlich bessere Karten zu haben, gründeten schließlich am 4. Mai 2002 einige „Langenneufnacher Edelfans“ den Bayern-Fanclub Red Fire L.A.

Inzwischen schon 275 Mitglieder

Von den damals 23 Gründungsmitgliedern ausgehend, steigerte sich die Mitgliederzahl kontinuierlich bis heute. Aktuell zählt der Verein 275 Anhänger. Darunter sind auch Fans aus Tschechien und aus der Schweiz. Bis heute konnten 59 Fahrten zu Bundesliga- oder Champions League-Spielen nach München organisiert werden, darunter Highlights wie die siegreichen CL-Halbfinals 2012 gegen Real Madrid und 2013 gegen Barcelona.

Schmunzelnd denkt Brecheisen noch an das Spiel gegen Manchester United 2014 zurück, als ein paar United-Fans sage und schreibe mehr als 500 Euro für eine Karte boten. Ein Weiterverkauf ist aber beim Club streng verboten. Seit letzter Saison ist der Fanclub auch in ganz Deutschland unterwegs und fuhr zum Beispiel zu den Auswärtsspielen nach Dortmund, Berlin oder Köln. Für einen Lacher sorgte der Präsident am Schluss seiner Rede, als er darauf hinwies, dass seit Bestehen des Fanclubs die Bayern zehn Meisterschaften, acht Pokalsiege und je einmal die Champions League und die Klubweltmeisterschaft gewannen. Ob da ein Zusammenhang besteht, könne er aber nicht sagen.

Bei der anschließenden Tombola durften sich die Fans über viele werthaltige und schöne Preise freuen. Hauptpreise waren unter anderem ein original signiertes Bayern-Trikot, ein nagelneues Heim-Trikot oder zwei Eintrittskarten für ein Bayernspiel.

Gefeiert wurde dann bis spät in die Nacht mit „DJ Aax“ alias Alexander Knöpfle, der selbstverständlich auch öfters die Bayern-Hymnen „Stern des Südens“ oder „Forever Number One“ für die Fans auflegte.