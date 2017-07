2017-07-18 18:08:00.0

Augsburg Sie liefen 75 Mal um die Welt

Seit 40 Jahren schnüren die Mitglieder des Lauftreffs an der Sportanlage Süd ihre Schuhe. Max Zimmermann ist auch mit 91 Jahren noch dabei. Von Alexander Rupflin

Und sie laufen, laufen und laufen. Drei Millionen Kilometer, 75 Mal um die Welt, seit vierzig Jahren, mittwochs, samstags, sonntags und feiertags bei jedem Wetter. Im Jahr 1977 ging es los und jeder konnte mitmachen. Nun feierte der Lauftreff Sportanlage Süd sein großes Jubiläum. Mit dabei ist Max Zimmermann. Der 91-Jährige ist das älteste Mitglied der Gruppe und läuft die acht Kilometer noch in einer Stunde. Er ist überzeugt von den regelmäßigen Laufeinheiten, die er zusammen mit seiner 82-jährigen Frau Hilde Zimmermann absolviert. „Das hält uns fit und tut uns gesundheitlich sehr gut.“ Bis vor kurzem sei ab und an sogar noch ein kurzer Sprint drin gewesen. Aber irgendwann müsse man eben doch ein wenig kürzertreten.

Es herrscht Nachwuchsmangel

Regine Müller, 39, ist schon seit dem Jahr 2000 dabei. Seitdem herrscht ein wenig Nachwuchsmangel. Aber Müller akquiriert bereits fleißig ihren Sohn Adrian, der zumindest beim Jubiläum schon mit dabei ist und in ein paar Jahren mitlaufen soll. Als Müller mit dem Laufen angefangen hat, ging es ihr vor allem darum, dauerhaft Kondition aufzubauen. „Aber mir war das Laufen alleine einfach zu langweilig. Trotzdem wollte ich, nachdem ich einmal angefangen habe, es durchziehen, und so habe ich mir durch die Gruppe Motivation gesucht.“ Mit dem Lauftreff trifft man sich und quatscht vor oder nachdem man seine zehn bis 15 Kilometer hinter sich gelassen hat. Zu Belohnung gibt es auch mal ein Glas Prosecco am Ziel. Es gehe den Mitgliedern weniger um die Leistung als vielmehr um die Gemeinschaft. Und man merkt an diesem Tag bei Jubiläumsfeier schnell, dass es sich hier um eine eingeschworene Mannschaft handelt.

„Laufen macht süchtig“

Seit seinem achtzehnten Lebensjahr beim Lauftreff dabei ist Anton Knipfer und er verspricht, dass er und die anderen sich nicht nur über das Laufen unterhalten, wenn sie sich treffen. „Klar redet man über das Laufen. Aber genauso über Backrezepte oder die Arbeit. Und auch politische Diskussionen werden mal geführt.“ Er betont, wie stark es ihm um den schlichten Zusammenhalt in der Gruppe und weniger um sportliche Bestleistung ankommt. Aber er muss zugeben, dass regelmäßiges Laufen durchaus süchtig macht. „Zwei bis drei Monate, dann hat es dich erwischt.“ Das merkt man Knipfer und den anderen an, wenn sie über ihren Sport sprechen. Das geht nicht ohne Grinsen und einem gewissen Funkeln in den Augen vonstatten.

Der Lauftreff an der Sportanlage Süd wurde im Juli 1977 vom damaligen Sportamtsleiter Ted Sebald gegründet. Richard Schneider war der erste Leiter, heute hat Gudrun Odobescu die Leitung. Der Treff ist offen für alle Sportler und kostenlos. Los geht es immer an der Sportanlage Süd. Die Zeiten: mittwochs 18 Uhr (Winterzeit) bzw. 18.30 Uhr (Sommerzeit), samstags, sonntags und feiertags um 8 Uhr.

