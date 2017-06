2017-06-01 07:02:00.0

Augsburg Sie war für Generationen von Kindern da

Philomena Grimm leitete viele Jahre die Kita Pumuckl im Bärenkeller. Sie erzählt, was sich im Laufe der Zeit verändert hat – und was nicht. Von Peter K. Köhler

Entscheidungen hat Philomena Grimm lange genug getroffen. Heute ist Schluss damit, denn die Leiterin der Kindertagesstätte Pumuckl geht nach 43 Jahren in den Ruhestand. „Ich bin ausgepowert und könnte zwar noch verwalten, aber keine neuen Impulse mehr geben“, gesteht sich die 63 Jahre alte Pädagogin ein. Jetzt sei die Zeit für einen Neuanfang gekommen. Natürlich wolle sie urlauben, viel Sport treiben und ihre Wohnung renovieren, wie man das als Rentnerin halt so macht.

Am liebsten möchte sie aber etwas ganz anderes tun. Gemüse auf dem Stadtmarkt verkaufen, „einfach, weil es dort so schön ist“, sagt sie. Auch bei ihrem bisherigen Arbeitgeber, der Arbeiterwohlfahrt, eine Aufgabe zu übernehmen, käme für sie infrage. „Oder irgendetwas ganz anderes. In das gefürchtete „Rentner-Loch“ werde sie jedenfalls nicht stürzen.

Zwei oder sogar drei Generationen

Die Kita im Schatten des Bärenkeller-Hochhauses war von ihrer Eröffnung im April 1979 bis gestern Grimms berufliches Zuhause. In zahlreichen Familien des Stadtteils leben Kinder aus zwei oder sogar drei Generationen, die sie einige Jahre bis zum Übertritt in die Schule begleitet hat. Ramona Vogg gehört dazu, deren Kinder Jana und Mateo heute die Kita besuchen. Auch Aynur Kamar, Mutter von Enes, Asel und Miran hat bereits bei Pumuckl gespielt und gelernt. Sie sind gerne zu einem gemeinsamen Abschiedsfoto mit der Kita-Chefin bereit.

Arbeitsplatz stand auf der Kippe

Grimm blickt nicht nur gerne auf dieses generationsübergreifende Arbeiten zurück. Auch mit ihrem Arbeitgeber war sie sehr zufrieden. „Ich hatte immer einen kleinen Etat für Reparaturen und Anschaffungen, bekam Freiraum für neue pädagogische Konzepte und konnte bei Entscheidungen der AWO mitbestimmen. Toll war auch, dass wir viele Fortbildungen machen konnten.“ Einmal allerdings stand ihr Arbeitsplatz auf der Kippe. Der Wohlfahrtsverband konnte die Kosten für den Unterhalt der Gebäude nicht mehr aufbringen und wollte alle seine Kindergärten abgeben. Kurz entschlossen „kaperten“ Grimm und ihre Kolleginnen eine Versammlung der SPD und machten auf ihr Problem aufmerksam. Mit Erfolg. Die Stadt übernahm die Gebäude und der Fortbestand der Kita durch die AWO war gesichert.

Wie hat sich die Arbeit der Erzieherinnen in den letzten vier Jahrzehnten verändert? „Wir haben uns früher eher als eine Art Lehrer verstanden und das Programm für jeden Tag festgelegt. Heute sind viele unserer Kinder so fit, dass sie eigene Ideen entwickeln und begründen, warum sie sich dafür interessieren und wie sie ihre Ideen umsetzen wollen“, berichtet Grimm.

Die Gruppen beschäftigen sich kaum noch als Ganzes mit einem Thema, sondern teilen sich nach ihren Interessen auf. Insgesamt, so Grimm, haben sich die Kinder im Gegensatz zu früher kaum verändert.

Misserfolge gehören zum Leben

Sehr anders als früher begleiten dagegen die Eltern die Arbeit der Kita. „Das Anspruchsdenken ist stark gewachsen und manche Eltern betrachten uns als Dienstleister, die zu tun hätten, was ihnen vorschwebt“, so die Ex-Leiterin. Häufig beobachte sie, dass Eltern – gut gemeint – ihren Kindern alles Negative, also Enttäuschungen und Misserfolge ersparen wollen. „Doch das gehört zum Leben und gerade Kinder müssen lernen, mit solchen Situationen umzugehen, so Grimm. Um ihren Kindern etwas zu bieten, würden Eltern zudem auch lieber in Freizeitparks fahren, als mal den Zoo zu besuchen oder auch nur in den Wald zu gehen. Unvergessen bleibt Grimm die Frage eines Kindes, ob man für einen Waldspaziergang Eintritt zahlen müsste.