2017-01-02 15:58:00.0

Augsburg Sieben Fahrzeuge brennen in Werkstatt aus

Für die Feuerwehren war es ein arbeitsreicher Auftakt ins neue Jahr mit vielen Einsätzen. Bei einem war der Schaden besonders hoch Von Michael Hörmann

Der Jahreswechsel war für die Augsburger Berufsfeuerwehr mit sehr viel Arbeit verbunden. In einer Bilanz listete die Feuerwehr die Einsätze auf. Der größte Schaden entstand bei einem Brand in einer Autowerkstatt. Sieben Fahrzeuge brannten aus. Die Krimianalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden liegt nach ersten Angaben bei rund 50000 Euro. Ort des Brands war eine Autowerkstatt in der Austraße, die nahe der Wertach an der Dieselbrücke liegt. Ein Passant hatte am Silvestertag gegen 18 Uhr festgestellt, dass eine Hecke an dem Areal brannte. Er informierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen bereits mehrere Fahrzeuge in Flammen. Zudem brannte die Hecke nieder. Die Schadensbilanz der Polizei lautet: sieben Fahrzeuge verschiedener Fabrikate brannten aus. Zudem wurden 50 Gebrauchtreifen stark beschädigt, die hinter den Fahrzeugen lagen.

Rauchalarm beim Kochen

Am Neujahrstag gab es für die Berufsfeuerwehr und einzelne Stadtteilwehren weitere Einsätze. Gegen 12.20 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr zur Rosenaustraße zum dortigen Übergangswohnheim gerufen. Eine automatische Brandmeldeanlage meldete einen Brand. Vermutlich durch Kochaktivitäten wurde der Rauchwarnmelder ausgelöst. Es bestand aber keine Gefahr für die Bewohner.

Etwas später rückten Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr zu einer Seniorenresidenz am Webereck aus. Im 5. Obergeschoss hatte ein Rauchwarnmelder durch Brandrauch ausgelöst. Ein Kuchen im Backofen war Ursache der Feuermeldung. Auch in diesem Fall bestand keine Gefahr für die Bewohner im Haus.