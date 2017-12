2017-12-31 08:00:00.0

Jahreswechsel 2017/2018 So feiern bekannte Augsburger ihr Silvester

Wohin Augsburgs Bürgermeisterin Eva Weber fährt, mit wem Manomama-Chefin Sina Trinkwalder anstößt und warum Fotograf Daniel Biskup das Fest auf zwei Tage ausdehnt. Von Ina Kresse und Miriam Zissler

Duanne Moeser ist als Manager der Augsburger Panther unter dem Jahr viel unterwegs. Deshalb sind er und Ehefrau Christine froh, Silvester daheim verbringen zu können.

„Wir sind bei Freunden eingeladen, werden schön essen und um Mitternacht nach draußen gehen und anstoßen.“ Moeser mag Silvester. „Es ist ein schöner Abend, der schon Bedeutung für mich hat.“ Was er sich persönlich vornimmt, will der Eishockey-Experte nicht verraten. Aber er freut sich, dass die Tage jetzt schon länger werden.

Textilunternehmerin Sina Trinkwalder feiert den Jahreswechsel immer mit den für sie wichtigsten Menschen. Und da ist in diesem Jahr einer dazu gekommen. Die 39-Jährige hat 2017 ihren Lebensgefährten kennen gelernt, ein Mann aus Ostfriesland.

Persönlich sei es für sie ein wundervolles Jahr gewesen, weil er nicht lockergelassen habe. Beide feiern zusammen in Augsburg. „Mit meinem Sohn, meinen besten Freunden und lieben Nachbarn. Es braucht keine große Party, aber leckeres Essen und gute Musik. Dann fängt das Neujahr wunderbar an.“ Für Trinkwalder ist Silvester bedeutend. An diesem Tag entscheidet die Manomama-Chefin, was sie im alten Jahr zurücklässt und worauf sie sich im neuen Jahr freut. „Diese Zäsur gibt mir Struktur und schafft Platz für Neues.“

Er macht sich keine Vorsätze für das neue Jahr: Mark Dominik Hoppe, Geschäftsführer der Wohnbaugruppe Augsburg, setzt lieber Verbesserungsmöglichkeiten ganzjährig um. Dadurch habe er sich den Tag „entzaubert“.

„Silvester ist für mich ein Tag, von dem man sich gerne zu viel verspricht – vor allem eine besonders tolle Party – was häufig zu Enttäuschungen führt. Deswegen ist es für mich lediglich ein besonders festlicher Anlass, um sich mit guten Freunden zu treffen und gemeinsam in das neue Jahr zu feiern.“ Das Auto können Hoppe und seine Frau in der Silvesternacht stehen lassen. Sie feiern nämlich gerne mit ihren Nachbarn.

Sie verbringen Silvester in Budapest

Das Ballett-Ehepaar Natalie Böck und István Németh verbringt den Jahreswechsel meist im engsten Freundeskreis. Diesmal aber gönnen sie sich an Silvester eine Auszeit von Augsburg. Die einstigen Ballett-Tänzer und Betreiber des DanceCenters No1 feiern Silvester in Budapest. Németh ist gebürtiger Ungar. Selbst bei ihrem Städtebesuch gehen sie ihrer gemeinsamen Leidenschaft nach: Ballett.

Böck und Németh besuchen die Nussknacker-Vorstellung im Budapester Theater. „Es beginnt um 22 Uhr. So sind wir beim Jahreswechsel und Anstoßen im Theater und beginnen das neue Jahr wo alles für mich und Natalie begann: Im Theater“, erzählt Nemeth. Schließlich hat sich das Paar einst beim Ballett kennen gelernt.

Mit Silvester hat Bürgermeisterin Eva Weber nicht viel am Hut. Sie nennt sich sogar einen „Silvestermuffel“. Gute Vorsätze könne man schließlich das ganze Jahr treffen und der Besuch einer großen Party sei auch nicht ihres. Da fahren sie und ihr Mann Florian lieber in den Urlaub. „Wir haben eine Silvesternacht sogar schon einmal im Flugzeug verbracht. Uns ist das wirklich egal“, sagt sie.

Auf dieses verlängerte Wochenende freut sie sich dennoch: Denn da geht es für das Paar mit Freunden nach Wien. Museumsquartier, Zentralfriedhof und der Besuch eines Kaffeehauses stehen auf dem Programm. „Natürlich wird es auch ein Schnitzel geben.“ Zum Jahreswechsel steht ein Besuch des Silvesterpfades an – einer Amüsiermeile mit verschiedenen Bühnen und Buden, der durch die Innenstadt führt.

Ein Klassiker, der sein muss

Für Sopranistin Sally du Randt ist es ein außergewöhnliches Silvester: Sie hat an diesem Abend keine Aufführung. „Normalerweise habe ich ein Konzert und da trifft man sich im Anschluss mit den Kollegen und feiert gemeinsam ins neue Jahr“, sagt sie. Besonders gut hat Sally du Randt die Silvesternächte im Großen Haus in Erinnerung. „Auf dem Dach gibt es eine Terrasse. Von dort aus haben wir uns das Feuerwerk angesehen“, erzählt sie.

Für die gebürtige Südafrikanerin gehört der TV-Sketch „Dinner for one“ zu einen richtigen Silvesterabend dazu. Sie hat einen DVD von dem Film. Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann hat sie ihn oft im Nachhinein angesehen. „Als Künstler waren wir immer viel unterwegs. Manchmal haben wir Dinner for one einfach im Januar angesehen und dann aufs neue Jahr angestoßen.“ Diesen Jahreswechsel wird sie ruhiger angehen lassen. „Denn diesmal habe ich am Neujahrstag ein Konzert. Dafür werde ich mir Dinner for one tatsächlich einmal am Silvesterabend ansehen können.“

Für Fotograf Daniel Biskup ist Silvester gespickt mit liebgewonnenen Traditionen. „Bei uns hat sich in den vergangenen 20 Jahren der Jahreswechsel zu einer Kinder-Erwachsenen-Party entwickelt. Dabei treffen sich so zehn bis 16 Freunde plus Kindern“, sagt er. Dann werden gemeinsam mehrere Gänge gekocht. Los geht es um 18 Uhr. Jedes Jahr wird Blei gegossen, Tischfeuerwerke angezündet und der Käse Tête de Moine geschabt.

„Nach Mitternacht kommt tonnenweise Schokolade und feinste Pralinen auf den Tisch, die unser Freundeskreis zu Weihnachten geschenkt bekommen hat“, erzählt er. Es gibt so viel zu essen, dass sich der Freundeskreis an Neujahr erneut trifft: Diesmal zum gemeinsamen Spaziergang und zum Resteessen.

