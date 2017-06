2017-06-29 07:00:00.0

Star in Augsburg So können Sie Abendkleider von Opernstar Diana Damrau ersteigern

Diana Damrau tritt bei einer Benefizgala im Kongress am Park in Augsburg auf. Vier Roben werden zugunsten der Kartei der Not versteigert. Wie Sie jetzt schon mitbieten können.

Eine Frau sollte zweierlei sein, sagte einst Coco Chanel: elegant und fabulös. Beides trifft unbedingt auf Diana Damrau zu. Die Sopranstimme des weltberühmten Opernstars aus Günzburg ist beeindruckend. Ihre Erscheinung auf der Bühne ist stilvoll und elegant. Das Großartige ist: Am Sonntag, 9. Juli, tritt Damrau bei einer (ausverkauften) Benefizgala in Augsburg auf. Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben die einmalige Chance, vier Kleider der Sängerin zu ersteigern.

Die 46-jährige Damrau ist in den ganz großen Opernhäusern der Welt Zuhause. Übernächsten Sonntag gibt sie mit ihrem Mann, Opernsänger Nicolas Testé, das gemeinsame Benefizkonzert im Kongress am Park. Der Erlös geht an die Eva-Luise-und-Horst-Köhler-Stiftung für Menschen mit Seltenen Erkrankungen. Es spielen die Augsburger Philharmoniker unter der Leitung von Pavel Baleff.

Ein weiterer Höhepunkt steht in der Pause der Gala an. Im Foyer werden in einer Auktion vier elegante Kleider des Opernstars versteigert. Der Erlös kommt der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zugute. Eines der Kleider wird die Sängerin an dem Abend tragen. Man darf also gespannt sein, wie es aussehen wird. Zu den anderen drei Roben gibt es eigene Geschichten.

Da wäre etwa das schmalgeschnittene, lilafarbene aus Baumwollsatin mit den zarten Trägern und den gleichfarbigen Armstulpen. Ein besonderer Hingucker sind die großen, schimmernden Pailletten in Lila und Grün, die das Dekolleté umspielen. Der dazu passende Chiffonschal nimmt die Grün- und Lilatöne auf. Diana Damrau trug die Robe vor zehn Jahren bei einem Klassik-Open-Air in ihrer Heimatstadt Günzburg. Waltraud Wistuba kann sich noch genau daran erinnern. Schließlich hatte sie für diesen Abend vier Kleider für Diana Damrau maßgeschneidert. Das Lilafarbene war eines davon.

„Es ist aus einem teuren Stoff, der von Hand bearbeitet werden musste. Da durfte keine Nähmaschine darüber rattern“, erzählt die 79 Jahre alte Schneiderin. Seit 49 Jahren betreibt Wistuba ihr Modeatelier in dem kleinen Ort Rettenbach bei Günzburg. Diana Damrau ist ihre berühmteste Stammkundin. Seit zehn Jahren lässt der Weltstar viele Kleider für ihre großen Auftritte bei Waltraud Wistuba anfertigen. Die Designerin weiß, was der Sängerin steht, was ihr gefällt oder auch nicht. „Diana Damrau will nicht zu viel Chichi, wie Steinchen.“ Wichtig hingegen sei, dass ein Kleid die Wirkung der Opernsängerin unterstreiche. „Das Material muss am Körper leben.“ Meist habe Wistuba selbst die Ideen für die glamourösen Outfits. „Wir besprechen dann Details. Etwa wie der Ausschnitt eines Kleides werden soll.“ Die Designerin arbeitet gerne mit Damrau zusammen. „Sie hat keine Allüren, ist nie gestresst und hat eine tolle, natürliche Art, obwohl sie Künstlerin und Diva ist.“ Diana Damrau selbst schätzt, dass sie 200 Abendkleider besitzt. „Ich habe alles zuhause in einem Eckschrank luftdicht zusammengepackt.“ Für die 46-Jährige ist wichtig, dass ihre Kleidung gut kombinierbar ist.

Diese vier Kleider können erworben werden:

Kleid A Das bereits beschriebene lilafarbene Abendkleid trug die Sängerin im Juli 2007 beim Klassik-Open-Air auf dem Schlossplatz in Günzburg. Es wurde von Waltraud Wistuba angefertigt.

Kleid B Dieser Traum von üppigen Rüschen am Rock und einer eng anliegenden Corsage mit Blumenmuster in Pudertönen stammt von dem Brautmodenanbieter „Amélie“. Besondere Finesse: Die Cor-sage ist im Rücken raffiniert geschnürt. Die Opernsängerin trug das Kleid für das Cover ihrer CD „Poesie“, die 2011 veröffentlicht wurde. Damrau selbst bezeichnet es als „etwas sexy, aber nicht zu viel“.

Kleid C Bei der Premierenfeier von Giuseppe Verdis Rigoletto in Dresden 2008 trug Diana Damrau dieses elegante Kleid. Der lange, blaue Rock hat ein farbenprächtiges rot-beiges Muster. Das Oberteil des Kleides zieht mit seinem knallroten Stoff die Blicke auf sich. In dem Ton ist auch die voluminöse Stola gehalten. In dieser Robe der spanischen Designerin Matilde Cano war Diana Damrau auch bei der sogenannten Regenwald-Nacht im Jahr 2013 in der Augsburger Kongresshalle zu sehen.

Kleid D Dieses Kleid ist eine Überraschung. Diana Damrau wird es bei ihrem Auftritt am Sonntag, 9. Juli, im Kongress am Park tragen. Auch dieses Outfit kann in der Pause der Gala erstanden werden.

So können Sie die Kleider von Diana Damrau ersteigern:

Natürlich gilt: Wer am meisten Geld bietet, erhält den Zuschlag. Die Besucher der Gala im Kongress am Park können in der Pause an der großen Auktion im Foyer teilnehmen. Aber nicht nur sie. Schon jetzt können Sie, liebe Leser, mitbieten, auch wenn sie das Konzert nicht besuchen.

Schicken Sie eine E-Mail an lokales@augsburger-allgemeine.de mit dem Betreff „Damrau“. Schreiben Sie bitte in die Mail, ob Sie für das Kleid A, B oder C mitbieten oder sich von dem noch unbekannten Kleid D überraschen lassen wollen. Geben Sie den Betrag an, bis zu dem Sie maximal mitbieten möchten. Bitte teilen Sie auch Name, postalische Adresse und Telefonnummer mit. Ihre Angaben werden natürlich vertraulich behandelt. Einsendeschluss ist Freitag, 7. Juli, 12 Uhr mittags. Die Teilnehmer mit den höchsten Geboten für die vier Kleider erhalten von uns jeweils zwei Karten für die Benefizgala am Sonntag, 9. Juli. Sie kommen also nicht nur in den Genuss, Diana Damrau zu sehen und zu hören, sondern können in der Pause mitbieten, falls Ihr schriftliches Angebot vor Ort übertroffen werden sollte. AZ