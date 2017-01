2017-01-06 13:44:00.0

Augsburg So können sich Eltern einen Kita-Platz für ihre Kinder sichern

Eltern, die einen Kita-Platz für ihre Kinder suchen, können sich ab Montag bei der Stadt melden. So läuft die Anmeldung für das nächste Kita-Jahr.

Eltern, die für ihre Kinder einen Platz in der Kindertagesstätte suchen, können gar nicht früh genug dran sein: Von Montag, 9. Januar, bis Freitag, 24. Februar, werden in den städtischen Einrichtungen Vormerkungen für das Kindergartenjahr 2017/2018 angenommen.

Zentrale Anmeldewoche

Vom 16. bis 20. Januar sowie vom 13. bis 17. Februar bietet die Stadt einen zusätzlichen Service: die zentrale Anmeldewoche in den Räumen des Sammel- und Begegnungsortes aller Kindertagsstätten (AuMida) in der Hermanstraße 1. Geöffnet ist donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Vormerkungen für die Kita Schleiermacherstraße können vom 9. Januar bis 24. Februar donnerstags von 7 bis 12 Uhr in der Kita erledigt werden.

Vormerkungen für die voraussichtlich zum Jahresende 2017 startende Einrichtung Schwimmschulstraße werden in der Verwaltung der Kindertagesbetreuung entgegen genommen (Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr, Freitag, 8 bis 12 Uhr). Infos unter 0821/324 6200 oder per Mail unter kita.stadt@augsburg.de. (AZ)