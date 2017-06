2017-06-23 05:00:00.0

Fotos So sehen Augsburgs Baustellen aus der Luft aus

In Augsburg wird derzeit an vielen Stellen gebaut. Fotograf Ulrich Wagner war mit dem Flugzeug unterwegs und hat einige Projekte von oben betrachtet. Wir zeigen die Fotos.

Das Megaprojekt Hauptbahnhof

Zwei Baugruben sind am Hauptbahnhof zu sehen: am unteren Bildrand die Baustelle auf dem Bahnhofsvorplatz, in der oberen Bildhälfte die Baustelle im Güterbahnhofs-Bereich am Thelottviertel. Die etwa 150 Meter dazwischen werden die Ingenieure in den kommenden Jahren bis August 2023 vor eine Herausforderung stellen: Bis dahin muss der Tunnel für Tram und Fußgänger samt unterirdischer Straßenbahnhaltestelle auch unter dem Bahnhofsgebäude und den Bahnsteigen fertig sein.

Als erstens muss ein Ausweichbahnsteig gebaut werden, dann wird jedes Jahr ein bestehender Bahnsteig vorübergehend außer Betrieb genommen, damit gegraben werden kann. Die voraussichtlichen Kosten wurden in den vergangenen Jahren mehrmals erhöht. Aktueller Stand: 159,3 Millionen Euro.

Ein neues Zentrum für die evangelische Kirche

Seit der Bombennacht im Februar 1944 war dieses Grundstück an der Ecke Maximilianstraße/Milchberg weit gehend unbebaut. Nun baut die evangelische Kirche dort ein neues Zentrum. Es besteht aus drei Baukörpern, in denen Gemeinderäume, zwei Pfarrwohnungen der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde St. Ulrich, Büroräume des Augsburger Kirchengemeindeamts sowie Dienst- und Wohnräume des Regionalbischofs Michael Grabow Platz finden. Die Häuser sind so angeordnet, dass ein Innenhof entsteht, fertig soll alles im Sommer 2019 sein. Der Entwurf stammt von dem renommierten Berliner Architekten Volker Staab, dennoch ist er in Augsburg nicht unumstritten: Die Bebauung, glauben viele, sei zu modern und zu massiv. Die Kirche hat die Kosten auf rund elf Millionen Euro veranschlagt. Beim Aushub musste das angrenzende Haus statisch aufwendig gesichert werden.

Das Sheridan-Areal ist bald komplett bebaut

Vor etwa zehn Jahren begann die Bebauung des Sheridan-Areals in Pfersee mit Wohnhäusern und Gewerbebauten. Inzwischen ist die ehemalige Kaserne nahe der B17 weitgehend bebaut. Was noch fehlt, sieht man auf diesem Bild: Auf der unteren Baustelle errichtet der Post SV sein neues Quartier mit Breitensportangebot. Die Kräne links oben direkt an der Bundesstraße gehören zur Baustelle für das Bürogebäude Sheridan-Tower. Die Brachfläche in der Mitte des oberen Bildrandes wird noch mit Wohnungen bebaut. Momentan leben um die 2000 Menschen im Sheridan-Areal, auf der Brachfläche im Norden ist noch Platz für rund 500 Wohnungen.

Innovationspark

Auf dem Areal nahe der Universität sind Industrie und Forschung verwoben. Forschungseinrichtungen haben sich angesiedelt. Derzeit wird für 43,2 Millionen Euro ein Gebäude errichtet, das die Uni nutzt.

Die B17 wird verbreitert

Als unser Fotograf über die B 17 flog, liefen die vorbereitenden Erdarbeiten für die Verbreiterung der B 17 auf drei Spuren zwischen Fußballstadion (oberer Bildrand mit Teilen der Fassade) und Messe. Wegen der eigentlichen Arbeiten ist die Bundesstraße seit Montag auf eine Spur je Richtung verengt – seitdem können Autofahrer von freier Fahrt wie auf dem Foto nur träumen. Lange Staus stehen täglich an der Tagesordnung. Kleiner Trost: Ende Juli soll die Baustelle fertig sein.

Das Klinikum bereitet sich auf den Uni-Betrieb vor

Im Hintergrund ist das gut 30 Jahre alte Klinikums-Hauptgebäude zu sehen (das ab 2019 saniert werden soll), im Vordergrund sieht man links das Interimsgebäude, das während der Sanierung als Ausweichquartier dient, und rechts den Rohbau für den Anbau-West, der Platz für mehr Intensivbetten schafft. Die Generalsanierung insgesamt kostet um die 350 Millionen. Für den Medizin-Campus werden weitere 140 Millionen Euro fällig. 2018 kommen die ersten Studenten an die neue Uni-Klinik.

