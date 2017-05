2017-05-27 09:50:00.0

Augsburg So teuer kommen die Augsburger Sommernächte

Beim großen Augsburger Stadtfest nimmt das Thema Sicherheit den Löwenanteil der Kosten ein. Von Michael Hörmann

Von Michael Hörmann

Die Sicherheit beim Augsburger Stadtfest, den Augsburger Sommernächten, wird größer geschrieben. Das Sicherheitskonzept wird in diesem Jahr verschärft. Es ist eine Reaktion von Stadt, Veranstalter und Polizei auf die zunehmende Terrorgefahr in ganz Europa. Für die dreitägige Großveranstaltung Ende Juni werden deutlich mehr Sicherheitskräfte als bei der Premiere im Vorjahr eingesetzt. 122 Mitarbeiter von privaten Sicherheitsdiensten werden jeden Abend eingesetzt. Mehr Sicherheitspersonal schlägt sich in der Finanzierung des Festes nieder. Heinz Stinglwagner, Geschäftsführer der City Initiative Augsburg (CIA) sagt, dass sich die dazugekommenen Sicherheitsmaßnahmen bislang auf mehr als 30000 Euro belaufen. Somit erhöht sich der Etat für die Sommernächte auf mehr als 400000 Euro. Die CIA veranstaltet im Auftrag der Stadt das Fest, das am Donnerstag, 29. Juni, beginnt und bis einschließlich Samstag, 1. Juli, dauert.

ANZEIGE

Das Thema Sicherheit nimmt laut Stinglwagner inzwischen den Löwenanteil an den Kosten der Augsburger Sommernächte ein. Im Vorjahr waren für den Sicherheitsdienst 83000 Euro angefallen, für den Sanitätsdienst wurden 35000 Euro ausgegeben. Bei der Finanzierung gibt die Stadt einen Zuschuss von 100000 Euro. Rund 180000 Euro steuern die Standbetreiber durch ihre Standgebühren bei, der Rest soll durch Sponsoring erwirtschaftet werden.