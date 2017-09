2017-09-27 19:13:49.0

Interaktive Karte So viel zahlt Ihr Nachbar für Tiefgarage, Stellplatz und Co.

Viele Leser bemängeln die Parksituation in Augsburg. Wer einen Stellplatz mietet, hat dieses Problem nicht. Dafür ist ein Platz in Tiefgarage oder Carport häufig kostspielig. Von Axel Hechelmann

Er ist ein seltenes Gut: ein Stellplatz in Augsburg. Und selbst wer sein Auto in Tiefgarage oder Carport abstellen kann, muss mit teils happigen Preisen rechnen.

Wir haben unsere Leser auf Facebook gefragt, wo sie ihr Auto abstellen - und wie hoch die Miete für ihren Stellplatz ist. Die Ergebnisse finden Sie in unserer interaktiven Karte am Ende des Artikels.

Die Umfrage zeigt, dass sich die Preise innerhalb der Stadt stark unterscheiden. Während ein Leser aus Inningen nur 15 Euro pro Monat für seinen Stellplatz bezahlt, kostet ein Garagenplatz am Hauptbahnhof bis zu 85 Euro. Im Durchschnitt nannten die Befragten einen Preis zwischen 40 und 60 Euro.

"Qual" und "Katastrophe": Leser kritisieren Parksituation

Viele Anwohner beschwerten sich auf Facebook auch über die generelle Parksituation (hier gibt es Parkplätze in Augsburg). Eine Leserin schreibt: "Taxisstraße, Kesterstraße, Senkelbachstraße... Für die Menge an Anwohnern viel zu wenig Parkplätze." Besonders kritisch sei die Situation während des Plärrer-Volksfests. Dann sei "alles zugestellt von Nicht-Anwohnern, obwohl es doch eh schon so wenige Parkmöglichkeiten gibt".

Auch am Kulturpark West sei es "eine Qual, einen Parkplatz zu finden". In der Morellstraße spricht eine Leserin sogar von einer "Katastrophe" und in der Herrenbachstraße soll es kaum eine Möglichkeit geben, "wohnungsnah zu parken".

Froh ist da, wer einen ständigen Stellplatz ergattern konnte. So wie eine Leserin aus der Innenstadt. Sie zahle 40 Euro für einen Tiefgaragenstellplatz: "Aber auch nur, weil er der meiner Meinung nach schlechteste/ungünstigste Stellplatz in der ganzen Garage ist."

Karte: Wie viel kosten Stellplätze in Augsburg?

Wie viel andere Anwohner in Augsburg für ihren Stellplatz zahlen, sehen Sie in unserer Karte. Wir haben die Mietkosten darin in drei Preiskategorien unterteilt: Gemeldete Stellplätze, die bis zu 30 Euro monatlich kosten, sind grün gekennzeichnet. Gelb markiert sind Stellplätze, die zwischen 31 und 60 Euro kosten. Noch teurere Stellplätze sind rot dargestellt.

