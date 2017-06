2017-06-21 06:46:48.0

Augsburg So warm waren die Sommeranfänge seit der Jahrtausendwende

Der Sommeranfang verspricht in diesem Jahr sommerliche Temperaturen. Das war nicht immer so: Wir zeigen, wie kalt der 21. Juni teils in den vergangenen Jahren in Augsburg war. Von Anika Zidar

Am 21. Juni ist kalendarischer Sommeranfang 2017. Für Augsburg wird in diesem Jahr sommerlich warmes Wetter vorausgesagt. Wir zeigen, wie heiß es in den vergangenen Jahren war. Foto: Julian Stratenschulte, dpa