2017-06-22 11:08:20.0

Oberhausen Sommer am Kiez: 30 Bands an 15 Tagen

Der "Sommer am Kiez" beginnt heute am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen. Bei dem mehrtägigen Festival treten viele Bands auf.

In Oberhausen wird ab heute, 22. Juni, gefeiert: Der „Sommer am Kiez“ beginnt. Zum Auftakt des Festivals am Helmut-Haller-Platz, also am Oberhauser Bahnhof, spielt um 18.30 Uhr die Band „John Garner“ und um 20 Uhr „The O’Reillys and the Paddy Hats“. An fünf darauf folgenden Wochenenden – bis zum 29. Juli – spielen 30 Bands. Darunter „Ton Steine Scherben“, „Mandowar“ und „Fiddler’s Green“. Ziel der Veranstaltung ist es, die Aufenthaltsqualität auf dem Helmut-Haller-Platz deutlich zu erhöhen. Wie berichtet, gibt es dort immer wieder Probleme mit der die Trinker- und Drogenszene. Tickets gibt es im Internet unter: www.sak.mein-bobs.de. alru

Mehr Infos gibt es hier