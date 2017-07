2017-07-04 14:08:00.0

Augsburg "Sommer am Kiez" ist Stefan Meitingers Liebeserklärung an Oberhausen

Alle nennen Stefan Meitinger nur "Bob". Er betreibt acht Lokale, veranstaltet den "Sommer am Kiez" und findet: Oberhausen hat Großstadtcharme. Doch wer ist eigentlich dieser Mann? Von Lilo Murr

So schnell bringt Stefan Meitinger, den alle nur Bob nennen, nichts aus der Fassung. So sollte beim Auftritt der Band Kärbholz ein Sonderzug mit DJ und Partywagen von Köln nach Augsburg kommen, um die auswärtigen Fans an den Helmut-Haller-Platz zu transportieren. Heftige Unwetter in Norddeutschland machten das unmöglich. Kurzerhand wurde ein Doppeldeckerbus gemietet, der kam dann fast pünktlich an. Dass der Auftritt seiner Lieblingsband ihm einige Tausende Euro an Miesen gebracht hat – geschenkt.

Wer ist dieser Stefan Meitinger, der den "Sommer am Kiez" in Oberhausen veranstaltet und ein Lokal nach dem anderen eröffnet? Inzwischen hat er, der Erfinder der Punk-Rock-Kitchen-Kette "Bob’s", acht Lokale in Augsburg und Umgebung mit 53 Festangestellten und weit über 100 Aushilfen. Derzeit baut er eines in München, für nächstes Jahr steht Fürth auf der Agenda. "Bauen ist meine wahre Leidenschaft", sagt er. Bowlingbahnen und Billardtische spielen in den Läden eine Rolle, frische Pizzen aus dem Holzofen, Burger und Getränke. Es gibt keinen Schnickschnack, alle Lokale wirken ein bisschen rau und urig.

Bob’s Bar und "Sommer am Kiez": Das ist Stefan Meitinger

Geboren im Jahr 1969 wuchs Stefan Meitinger bei Oma und Opa in Haunstetten auf. Die Eltern lebten in der Hammerschmiede, konnten sich nicht um ihn kümmern. Wenn Stefan Meitinger von seiner Oma erzählt, wirkt er gerührt: "Ihr habe ich alles zu verdanken". Sonst, so glaubt er, würde er vielleicht auch am Oberhauser Bahnhof sitzen, allerdings auf der anderen Seite. Das Todesdatum seiner Großmutter hat er sich auf den Arm tätowieren lassen. "Wir hatten zwar wenig Geld, waren aber sehr zufrieden". Dass seine Oma, nachdem er die Hauptschule absolviert hatte, auf einer Lehre mit Abschluss bestand, findet er zumindest im Nachhinein nicht schlecht. Er wurde Gas- und Wasserinstallateur. Und er entdeckte seine Leidenschaft für Reisen. Zwischen 1991 und 1996 bereiste er für mehrere Monate Guatemala, Honduras, Kolumbien, die USA. Zurück in Augsburg, schuftete er in Helferjobs und zog wieder los.

1996 kam der Einstand als Gastronom. Das "Riegele Pils Pub" neben dem SV Hammerschmiede wurde zu Bob’s Bar. Die hatte 27 Quadratmeter Gastfläche, auf der sich bis zu 80 Leute drängelten. Geöffnet wurde um 19.04 Uhr, geschlossen gegen 5 Uhr, Meitinger machte alles alleine. Den "Erstling" hat er bis heute, allerdings mit weniger Gästen. Und nach und nach kamen viel größere Läden dazu, wie die Terrasse im Curt-Frenzel-Stadion, das Lokal in der Maximilianstraße oder das ehemalige Charly Bräu am Oberhauser Bahnhof.

Bob’s Slow & Fastfood 1 von 11 vorherige Seite nächste Seite

Ambiente Rockkneipe mit Brauhaus-Atmosphäre

Preise Hausgemachte Chips mit drei Dips 5,90 Euro, Chicken-Cordon-Bleu-Burger 8,90 Euro, Rumpsteak 16,90 Euro

Besonderheiten Jeden Freitagabend Late-Night-Konzert mit Live-Musik ab 23 Uhr, verschiedene Aktionstage mit Angeboten

Anschrift Ulmer Straße 43, 86154 Augsburg,

Telefon 0821/4508484

Internet www.bobs-coffee.de

Geöffnet Montag bis Sonntag ab 11.30 Uhr, bis 16 Uhr Pizza, danach die ganze Karte

Ruhetag keiner

Barrierefrei nein

Parken an den Seitenstreifen der Straßen rund ums Lokal

In Oberhausen lebt der 47-Jährige auch mit seiner langjährigen Lebensgefährtin, dort fühlt er sich wohl. Im Gegensatz zu manchem Augsburger empfindet er das Gelände nicht als Problemviertel, sondern als einen der wenigen Orte, der Großstadtcharme wie zum Beispiel das Hamburger Schanzenviertel oder der Boxhagener Platz in Berlin Friedrichshain versprüht.

So ist sein "Sommer am Kiez", den er bereits zum zweiten Mal veranstaltet, eine Liebeserklärung an den Stadtteil. Mit Musik am 6. Juli von Ship & Anchor, am 7. Juli von Hörstreich und am Samstag, 8. Juli von Ton Steine Scherben. Dort warten auf die Zuhörer alte Sofas aus dem Sozialkaufhaus, leicht lädierte Stühle, viel Musik, Pizza und Getränke. Meist bei freiem Eintritt. "Wenn es gut läuft, mache ich 30.000 Miese, wenn es schlecht läuft 50.000 Euro." Ist bereits einkalkuliert, solche Zahlen bringen Stefan Meitinger, alias Bob, nicht aus der Ruhe. Schließlich bekam er seinen Spitznamen Bob von Freunden, als er mit 15 Jahren mit Dreadlocks durch die Gegend radelte und Reggae hörte, in Anlehnung an Bob Marley, den berühmten Jamaikaner. Dessen Musik verpflichtet geradezu zur Gelassenheit.

