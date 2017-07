2017-07-02 12:06:00.0

Augsburg Sommernächte: In der letzten Nacht gab‘s mehr Arbeit für Rettungskräfte

In der Nacht auf Sonntag mussten rund 50 Patienten versorgt werden. Vor allem am späten Abend häuften sich Alkohol-Einsätze

Nach dem Ende der Sommernächte haben die Rettungskräfte eine grundsätzlich positive Bilanz gezogen: Insgesamt 110 Patienten mussten an den drei Tagen Stadtfest, zu dem zigtausende Besucher strömten, versorgt werden. „Die Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen untereinander sowie mit Veranstalter und Stadt, Polizei, Feuerwehr und weiteren Sicherheitskräften lief sehr gut und eingespielt“, so das Fazit von Verbandsführer Björn Flocken. „Die meisten Patienten waren zudem nur leicht verletzt und erkrankt“, sagt Verbandsarzt Thomas Zinsmeister. Während die Lage am Donnerstag- und Freitag eher ruhig war, häuften sich in der Nacht zum Sonntag die Notarzt-Einsätze aufgrund alkoholisierter Patienten am Rande der Festzone und auf dem Gelände aber.

Am letzten Veranstaltungstag wurden mehr als 50 Patienten versorgt, zwölf von ihnen kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Neun davon wurden nach 1 Uhr nachts in Kliniken gefahren. Getrübt wurde die Stimmung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, DLRG, Maltesern und Johannitern durch eine Sachbeschädigung an einem Rettungswagen in der Nacht auf Sonntag. Die Polizei ermittelt. (skro)