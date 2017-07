2017-06-30 23:05:00.0

Augsburg Sommernächte: Nach dem Gewitter geht die Party weiter

Ein Gewitter hat die Augsburger Sommernächte am Freitagabend jäh unterbrochen. Doch die Augsburger ließen sich nicht stoppen, die Party ging weiter. Von Marcus Bürzle

Die Augsburger Sommernächte, die am zweiten Tag bei bestem Sommerwetter begannen, erlebten am Freitag gegen 21.40 Uhr eine böse Überraschung: Ein Gewitter breitete sich über der Innenstadt aus. Fluchtartig verließen die zuvor noch froh gestimmten Besucher die Straßen und Plätze. Jeder überdachte Platz unter Hausdächern und an Geschäftseingängen war begehrt, teils rückten die Menschen eng in und an den Ständen zusammen. Mancher verließ aber auch pitschnass das Stadtfest.

Augsburger Sommernächte: Der zweite Tag in Bildern Nach einem kurzen Gewitter ging die Party weiter: Bilder vom zweiten Tag bei den Augsburger Sommernächten. Foto: Peter Fastl

Zu diesem Zeitpunkt des Unwetters hatten sich Zehntausende Besucher in der Innenstadt aufgehalten. Etwa eine halbe Stunde dauerte das Gewitter, kurz nach 22 Uhr hatte sich der Regen wieder gelegt. Die Sommernächte gingen weiter. Allerdings war manchem Besucher zunächst der Spaß vergangen. Bereits vor dem dreitägigen Stadtfest lauteten die Wetterprognosen, dass mit Regen zu rechnen sei. Nach dem sommerlichen Auftakt hatte damit keiner gerechnet.

