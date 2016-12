2016-12-27 17:49:40.0

Augsburger Fliegerbombe Spektakuläre Evakuierung beeindruckte ganz Deutschland

Die Stadt hat sich uneingeschränktes Lob im Umgang mit der Fliegerbombe nahe dem Jakobertor verdient. Die Augsburger beeindruckten zudem mit großer Hilfsbereitschaft. Kommentar von Alfred Schmidt

Die öffentliche Verwaltung ist vielen Bürgern von Haus aus suspekt. Sie sei zu schwerfällig, zu ineffizient und hie und da völlig unfähig, schimpfen Kritiker. Dass dieses Pauschalurteil nicht zutrifft, wissen viele Bürger, die im Alltag gute Erfahrungen machen mit Mitarbeitern von Ämtern und Behörden. Auch in Augsburg erlebt die Stadtverwaltung vielfach eine kritische öffentliche Wahrnehmung. Leichthin wird ihr Negatives unterstellt, wer über sie schimpft, erntet meistens wenig Widerspruch.

54.000 Menschen in Sicherheit gebracht

Lob hört man dagegen eher selten, obwohl es im Verwaltungsalltag häufig Gründe für positive Bewertungen gäbe. Uneingeschränktes Lob hat sich die Stadt im Umgang mit der gefährlichen Fliegerbombe nahe dem Jakobertor verdient. Die größte Evakuierung seit 1945 in Deutschland war eine organisatorische Meisterleistung. In Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr und den Einsätzkräften der Hilfsorganisationen hat die Stadt bewiesen, wie schlagkräftig sie ist. Ohne diese Professionalität wäre es nicht möglich gewesen, 54.000 Menschen in Sicherheit zu bringen – dank eines generalstabsmäßigen Ablaufs, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. Ohne Übertreibung kann man sagen: Ganz Deutschland war von dieser spektakulären Aktion beeindruckt.

ANZEIGE

+++ Hintergründe, Bilder, Videos: Hier geht es zu unserem Themen-Special +++

Die Augsburger gaben insgesamt ein gutes Bild ab mit ihrer unaufgeregten Art, mit der Bombe und den Folgen umzugehen. Sie beeindruckten überdies mit der großen Hilfsbereitschaft, die tausende vorübergehend obdachlose Menschen an Weihnachten am eigenen Leib in der Stadt und den Nachbarkommunen erfahren haben. Wie souverän dieser Notfall bewältigt wurde, das wird noch lange positiv nachklingen.

Mehr zu Fliegerbombe und Evakuierung: