2017-05-30 17:16:00.0

Verkehr Sperrungen in den Pfingstferien

Die Stadt macht in der Urlaubszeit mehrere Baustellen auf. Die Bgm.-Ulrich-Straße ist stellenweise für zwei Wochen komplett gesperrt. Von Stefan Krog

In den Pfingstferien ab kommender Woche wird die Stadt mehrere Straßenbaustellen aufmachen. Die größten Konsequenzen wird die Sperrung der Bürgermeister-Ulrich-Straße für zwei Wochen östlich der B17 (gegenüber Fujitsu) haben. Hier ein Überblick:

Bgm.-Ulrich-Straße

ANZEIGE

Das neue Gewerbe- und Forschungsgebiet „Innovationspark“ muss ans Straßennetz angeschlossen werden. Die Arbeiten in der Bgm.-Ulrich-Straße gegenüber dem Fujitsu-Werk laufen bereits seit den Osterferien. Um die Straßendecke fertigzustellen, muss die Ulrich-Straße ab Samstag, 3. Juni, für etwa zwei Wochen in diesem Bereich komplett gesperrt werden.

Der Verkehr wird auf die umliegenden Hauptstraßen umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle auf dem südlichen Geh- und Radweg durchqueren. Die Vollsperrung ist mit der Baustelle zum dreistreifigen Ausbau der B17 zwischen Stadion und Messe (wir berichteten) abgestimmt. Die Hauptbauphase mit Teilsperrungen der Anschlussstellen beginnt dort erst nach den Pfingstferien.

Schertlinstraße

In der Schertlinstraße wird während der Pfingstferien ab dem 6. Juni an der Bahnunterführung der nördliche Geh- und Radweg nach Glasfaserkabelverlegearbeiten wieder hergestellt. Wegen der Enge muss ein Notgeh- und Radweg auf der Fahrbahn eingerichtet werden. Die Stadt regelt den Autoverkehr mit einer Ampel.

Diebelbachstraße

Ab dem 3. Juni erneuert die Stadt in der Diebelbachstraße zwischen Neubergheim und dem Brandweg die Fahrbahndecke.

Somit ist Bergheim von Göggingen aus am besten über Wellenburg zu erreichen. Die Diebelbachstraße wird zwischen Spitzmahdweg und Brandweg gesperrt. Betroffen sind auch die Buslinien 38 und 76.

Ulmer Straße

An den Kreuzungen Ulmer Straße/Reinöhlstraße und Ulmer Straße/Kriegshaberstraße werden die Stadtwerke ab 3. Juni Messstellen in ihre Hauptwasserleitungen einbauen.

So sollen Schäden schneller erkannt werden können. An den Kreuzungen fallen deswegen Abbiegemöglichkeiten weg. Es gibt Umleitungen, die Stadt empfiehlt jedoch, den Bereich zu meiden und auf die Bürgermeister-Ackermann-Straße auszuweichen.

Bei den AVV-Buslinien 503 und 512 sowie der Stadtbuslinie 32 kommt es zu Änderungen während der Baustellenzeit.

Kurt-Schumacher-Straße/Blücherstraße

An der Kreuzung wird die Stadt eine defekte Leitung zur Straßenentwässerung sanieren. Start ist am 6. Juni. Stadteinwärts entfällt ein Fahrstreifen, zudem ist das Rechtsabbiegen von der Blücherstraße in die Kurt-Schumacher-Straße nicht möglich. Umleitungsstrecken über die Donaustraße und Stätzlinger Straße werden ausgewiesen.