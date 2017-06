2017-06-03 10:28:00.0

Konzert Sportfreunde Stiller in Augsburg: Am Ende kommt die Stimmung

Am Freitag gastieren die Sportfreunde Stiller in Augsburg. Zunächst bleibt es verhältnismäßig ruhig im Saal. Am Ende ist es dann doch eine wohltuende Reise in die 2000er-Jahre. Von Ida König

Da waren sie wieder einmal in der Stadt, die Meister der Mitgröhl-Liebeshymnen. Die Sportfreunde Stiller spielten in der Augsburger Kongresshalle – eine Gelegenheit, die sich viele treue Fans nicht entgehen lassen konnten. Unter ihnen die, die in den 2000ern ihre ersten Partys zu den „Sportis“ feierten, Paare, die das „Kompliment“ zu ihrem Song machten und Familien, die jetzt ihre Kinder mit zum Konzert brachten.

Für viele mag es sich angefühlt haben wie ein Abend mit alten Freunden – vielleicht auch, weil er nach all den Jahren erst ein paar Songs brauchte, damit es sich wieder so anzufühlte wie vor zehn, 15 Jahren.

Dabei konnte sich die Band von Anfang an nicht über schlechte Stimmung beklagen. Auch zu neueren Songs wie der „Hymne auf dich“ sangen und grölten die Augsburger textsicher mit, zu „New York, Rio, Rosenheim“ sowieso. Doch wenn Sänger Peter Brugger nicht gerade den FC Augsburg lobte oder Schlagzeuger Florian „Flo“ Weber von seinem Nachmittag am schönen Kuhsee erzählte, blieb es auffällig still zwischen den Songs. Herzlicher Applaus, Pfiffe, Rufe, alles da – aber nur wenige Sekunden nach der Musik verstummt auch die Menge immer wieder.

Sportfreunde Stiller in Augsburg: Eigentlich war ja alles gut

Doch die Sportfreunde Stiller sind Profis und wissen, was ihre Anhänger hören wollen – auch wenn es ihnen selbst wohl inzwischen zu beiden Ohren herausquellen mag. Noch keine Stunde nach Konzertbeginn stimmten sie das 13 Jahre alte „Siehst du das genauso?“ an und schoben prompt ihren größten Hit, „Das Kompliment“, hinterher. Endlich hielt die Stimmung in der Kongresshalle, zumindest bis zu einem ihrer weiteren großen Hits, „Applaus, Applaus“. Schon wieder Stille.

Wie die Sportfreunde Stiller Augsburg rockten Die Sportfreunde Stiller rockten am Freitagabend den Kongress am Park - mit neuen und alten Hits. Foto: Michael Hochgemuth

Lag es an der Songauswahl? An der Halle? Am Freitagabend? An den Fans, die ein Live-Konzert mit einem DVD-Abend verwechselt hatten? Schwer zu sagen, eigentlich war ja alles gut. Irgendwann irritierte die wiederkehrende Stille auch die Musiker, die nach einer guten Stunde bereits den letzten Song ankündigten und anmerkten, dass es bei der Vorband (Dicht und Ergreifend) mehr rund gegangen sei als bei ihnen selbst.

Am Ende folgen sechs Zugaben

Vielleicht fassten die Fans das als ihr Stichwort auf, denn plötzlich zeigten sie, weshalb sie an diesem Abend in die Kongresshalle gekommen waren. Insgesamt sechs Zugaben folgten und die Augsburger sangen und tanzten zu „Ich Roque“, „Alles Roger“ und zu Udo Jürgens‘ „Ich war noch niemals in New York“ als ginge es ums Gewinnen.

Manchmal ist es eben doch wie beim Fußball, auch wenn der Vergleich noch so abgedroschen ist. Die Augsburger wissen eben, wann es Zeit wird, sich zu bewegen, auch wenn es für alle Beteiligten manchmal eine Geduldsprobe ist. In ihrem Lied „Wie lange sollen wir noch warten?“ singen die Sportfreunde Stiller „Wir werden dann nicht mehr die gleichen sein“. Natürlich nicht, aber was macht das schon? Irgendwann fühlte es sich eben doch an wie in den 2000ern – auch wenn es nur für einen Abend war.