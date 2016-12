2016-12-26 14:21:19.0

Bombenentschärfung Sprengmeister schreibt Gedicht über Augsburger Fliegerbombe

Sprengmeister Martin Radons hat die Aufregung um die Entschärfung der Fliegerbombe in Reimform gebracht. Sein Gedicht lesen Sie hier:

"Oh wer hätte das gedacht: Eine Bombe stört die Weihnachtsnacht. Von England kam sie damals her, in Zeiten, die für alle schwer. Grün war sie, nicht rot, nicht blau. Ihr Ziel war Augsburg ganz genau. Zwei Meter lang und tonnenschwer, am Fallschirm kam sie so daher.

Zerstören hätt’ sie alles sollen, doch hat sie es scheinbar nicht wollen. Da lag sie dann ganz still und brav, in über 70-jährigem Schlaf. Bis dieser Tage, kurz vor dem Feste, ein Bagger fand die Überreste. Doch stellte sich sehr schnell heraus: Gefahr geht von der Bombe aus!

Viel Sprengstoff steckt noch in ihr drin, ignorieren gäbe keinen Sinn. Die Zünder, nach so langer Zeit, stets scharf und auch noch zündbereit. So musste es dann eben kommen: Die Sprengmeister den Auftrag übernommen. Da standen sie dann da zu zweit und warteten auf Sicherheit.

Nicht leicht war’s, den Entschluss zu fassen, viele Tausend müssen die Stadt verlassen. Für manchen ist’s schwer zu versteh’n, doch sollen es alle gesund übersteh’n. Nun geht nicht anders solch eine Aktion, fällt manchmal auch ein schroffer Ton. Einsatzleitung, Helfer, Stadtoberhaupt, die Nächte ihres Schlafs beraubt.

Polizei, Notarzt und Feuerwehr fahren tagelang wild hin und her. Die Köpfe rauchen, die Nerven blank, der Stress macht einen ja fast krank. Doch alle sie wollen nur das Beste an diesem so hochheiligen Feste. Und jedem ist es anzuseh’n, sie wollen die Tage gut übersteh’n.

Der erste Weihnachtstag steht an, jetzt müssen alle noch mal ran. Stunden später, es war schwer, die Altstadt ist nun komplett leer. Da steh’n die Männer nun im Dreck, ihr einz’ges Ziel: Die Bombe muss weg. Es wird nicht leicht, nein richtig schwer, man lieber doch woanders wär.

Es knallt nicht, raucht nicht, macht nicht bumm, dann endlich die Erleichterung. Vorbei ist nun die kurze Not, die Bombe aber, sie ist tot. Mit Worten so schlecht zu beschreiben, war keiner doch hier zu beneiden.

Zufrieden und lachend ins neue Jahr, die Bombe ist nicht mehr, sie war. Und alle wieder glücklich streben in einer Stadt, in der ist’s schön zu leben!"

Mit diesen Versen wünscht Sprengmeister Martin Radons allen Augsburgern schöne Weihnachten und ein gutes Jahr 2017.

