Augsburg Staatsanwaltschaft fordert fast fünf Jahre Haft für Linus Förster

Die Plädoyers im Sex-Prozess gegen Linus Förster haben begonnen. Was die Anklägerin am Geständnis auszusetzen hat. Von Holger Sabinsky-Wolf

Im Sex-Prozess gegen den früheren SPD-Landtagsabgeordneten Linus Förster haben am Donnerstagvormittag die Plädoyers begonnen. Staatsanwältin Martina Neuhierl forderte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten für Förster.

Die Beweisaufnahme habe die Vorwürfe aus der Anklage in vollem Umfang bestätigt. Förster habe schlafende und wehrlose Frauen sexuell missbraucht, heimliche Sexfilme von Frauen gedreht, Kinderpornos besessen und eine Prostituierte verletzt.

Anklage hat auch Kritik am Geständnis von Linus Förster

Für den 52-jährigen Ex-Politiker spricht laut Staatsanwältin, dass er nicht vorbestraft sei, dass er Entschädigungen von mehr als 30.000 Euro an die Opfer bezahlt habe und dass sein weiterer Lebensweg – auch angesichts seines Alters – „ein steiniger sein wird“.

Auch sein Geständnis wertete die Anklägerin strafmildernd für den Angeklagten. Allerdings machte sie da deutliche Abstriche. Denn Förster habe in einigen Details versucht, sein Handeln anders schönzureden und sich „im bestmöglichen Licht erscheinen zu lassen“. „Man kann Schilderungen der Opfer auch einfach mal stehen lassen“, kritisierte Staatsanwältin Neuhierl den Angeklagten Förster.

Das ist Linus Förster 1 von 9 vorherige Seite nächste Seite

Linus Förster heißt eigentlich Heinrich Linus Förster. Den "Heinrich" hat er allerdings abgelegt.



Förster wurde am 2. August 1965 in Augsburg geboren.



Er ging in Augsburg zur Schule, machte sein Abitur und studierte danach an der Uni Augsburg Politik, Geschichte und Volkswirtschaft.



Seine Doktorarbeit verfasste er zum Thema "Systemtransformation am Beispiel der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus".



15 Jahre lang war Förster Vorsitzender des Stadtjugendrings Augsburg.



Seit 2003 saß der Augsburger für die SPD im Bayerischen Landtag. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politikwissenschaft an der Uni Augsburg.



Förster war im Landtag stellvertretender Vorsitzender des Auschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen, Vorsitzender des Arbeitskreises für Bundes- und Europaangelegenheiten der SPD-Fraktion und jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Zudem war er Mitglied im Landesvorstand der Bayern-SPD und Bezirksvorsitzender der SPD in Schwaben.



Privat sind Musik und Theater seine Welt. Er spielt in den Bands "Hopfenstrudel" und "Real Deal" die Backgroundgitarre.



Förster ist nicht verheiratet.

Urteil gegen Linus Förster für Freitag geplant

Der Prozess wird am Donnerstagvormittag mit den Plädoyers der Nebenklage-Anwälte fortgesetzt. Dann wird Verteidiger Walter Rubach seinen Schlussvortrag halten. Mit Spannung wird erwartet, ob Linus Förster die Möglichkeit nutzt, sich in seinem letzten Wort als Angeklagter zu äußern. Das Urteil in dem Sex-Prozess soll am Freitag fallen.

