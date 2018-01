2018-01-04 14:05:00.0

Augsburg Stadt lässt Plärrergelände auf Blindgänger untersuchen

Anlass ist der geplante Neubau der Plärrerwache. In diesem Zuge lässt die Stadt das komplette Areal sondieren. Vorübergehend fallen Parkplätze weg

Die Stadt lässt das Plärrergelände in den nächsten Tagen auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg untersuchen. Anlass ist der geplante Neubau der Plärrerwache für Polizei und Rettungsdienste an der Schwimmschulstraße, der noch in diesem Jahr starten soll. Als reine Vorsichtsmaßnahme, so die Stadt, lasse man im Zuge dieser Untersuchung das ganze Areal sondieren.

Am kommenden Montag, 8. Januar, und Dienstag sind deswegen der südliche Bereich des Park+Ride-Platzes und die Zufahrt in die Badstraße gesperrt. Geparkte Autos könnten das Messergebnis verfälschen, so die Stadt. Zwei Wochen später, am 22. und 23. Januar, wird der nördliche Bereich des Plärrergeländes samt Zufahrten in die Langenmantel- und Schwimmschulstraße, gesperrt.

An diesen vier Tagen wird jeweils die nicht zu vermessende Hälfte des Geländes weiter als Parkplatz zur Verfügung stehen. Die gesperrten Flächen werden gekennzeichnet. (skro)