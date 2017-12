2017-12-29 12:16:16.0

Augsburg Stadt verbietet Ostwerk "All Inclusive Silvesterparty"

Einmal Eintritt zahlen und so viel trinken, wie man will: Das Silvester-Konzept des Ostwerks kam bei der Stadt nicht gut an. Das Ordnungsamt schaltete sich ein. Von Ina Kresse

Das Ostwerk hatte in den vergangenen Tagen seine „All Inclusive Silvesterparty“ beworben. Einmal Eintritt zahlen und dafür Shots, Bier, Longdrinks und Alkoholfreies trinken „soviel du willst, „solange du willst und so oft du willst“, hieß es da. Doch nun ist die Ordnungsbehörde der Stadt Augsburg dazwischen gegangen.

Drei Silvesterpartys in der Stadt hatte das Ordnungsamt im Blick, bei denen die Betreiber für einen Pauschalpreis Getränke in unbegrenzter Anzahl anboten. Die Behörde schaut generell in solchen Fälle genauer hin. Sieht sie das Wohlergehen der Gäste in Gefahr, weil solch ein Angebot zu hohem Alkoholkonsum verleiten kann, könnte sie nach Paragraph 5 des Gaststättengesetzes Auflagen gegen den Wirt verhängen. Bei zwei Kneipen beziehungsweise Bars sah Ordnungsreferent Dirk Wurm dann aber doch kein Grund zum Handeln. Bei deren Veranstaltungskonzepten stünde das Essen im Vordergrund, so Wurm. Einer der Wirte habe die Anzahl der freien Getränke auf acht begrenzt. Anders hingegen beim Ostwerk.

17 Euro Eintritt sollten hier die Frauen für die Silvestersause zahlen, 20 Euro die Männer. Trinken so viel man will inklusive. Das erinnert an die sogenannten Flatrate-Partys, die vor einigen Jahren in Mode waren und gegen die viele Städte, wie auch Augsburg, vorgingen. „Bei solchen Angeboten sind wir in den letzten Jahren immer wieder eingeschritten“, sagt Wurm. Eigentlich seien solche Partys rückläufig. „Aber zu besonderen Anlässen werden sie manchmal wieder aus der Mottenkiste geholt.“ Das Ordnungsamt hielt die Macher des Ostwerks an, die freien Getränke zu limitieren. Andernfalls würde es Auflagen geben. Dort beugte man sich dem Druck. Wenn auch murrend.

Silvester-Party im Ostwerk mit neuem Konzept

„Wir sind zwar überzeugt, dass wir alle - als erwachsene Bürger - selbst über unser Silvester entscheiden sollten, aber die Stadt hat in diesem Fall leider das letzte Wort und hat ein Verbot der All Inclusive Idee angedroht“, heißt es im Internet auf der Facebookseite des Liveclubs in Lechhausen. Und weiter: „Mit dieser Entscheidung steht unseren Wissens Augsburg deutschlandweit relativ alleine, aber wir müssen uns nichtsdestotrotz fügen.“ Die Betreiber haben ihr Silvesterkonzept nun geändert. An dem Abend gibt es jetzt das dort übliche Samstagsangebot „Nimm 5“. Man sei enttäuscht, dass man den Leuten nicht das liefern kann, was versprochen wurde, steht im sozialen Netzwerk zu lesen. Partygäste, die ihre Karten schon im Vorverkauf erworben haben, können diese an der Abendkasse eintauschen.

Beim Alkoholpräventionsprojekt „Hart am Limit“ (Halt) der Caritas begrüßt man das Vorgehen der Stadt. Die Experten glauben, dass mit dem restriktiven Vorgehen gegen Flatrate-Partys auch die Zahl der Jugendlichen, die wegen zu viel Alkohol im Krankenhaus behandelt werden müssen, zurückgegangen ist. „Beweisen lässt es sich nicht, aber wir vermuten hier einen Zusammenhang. Die offiziellen Fallzahlen in Bayern sind rückläufig“, berichtet Sozialpädagogin Simone Hiller, die für „Halt“ arbeitet. Damit bestätigt sie eine Studie, die unlängst von der Krankenkasse DAK veröffentlicht wurde. Darin heißt es, dass die Zahl der sogenannten „Komasäufer“ unter Jugendlichen in den vergangenen Jahren gesunken ist. Demnach landeten im Jahr 2016 64 Jungen und 33 Mädchen aus Augsburg im Alter zwischen zehn und 20 Jahren mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Im Jahr zuvor waren es noch 6,7 Prozent mehr. Professor Gernot Buheitel, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche am Klinikum, hat allerdings nicht den Eindruck, dass signifikant weniger alkoholisierte Jugendliche eingeliefert werden.

Regelmäßig passierten solche Vorfälle. Im Schnitt hätten die jungen Patienten dann zwei Promille Alkohol, sagt er. „Ich habe fast den Eindruck, dass die Mädchen in der Überzahl sind. Das mag daran liegen, dass sie nicht so viel vertragen.“ All-Inclusive-Angebote bei Partys sieht er kritisch. Auch junge Erwachsene würden dadurch zweifelsfrei zu mehr Alkohol verführt. „Da verliert man schnell die Kontrolle, weil man die Getränke vielleicht auch nicht mehr mitzählt“, glaubt Buheitel.

Simone Hiller von „Halt“ hat für Silvester ein paar Tipps. „Sich vorher eine Grenze setzen, zwischendurch immer wieder Wasser trinken, auf seine Freunde aufpassen und niemanden alleine nach Hause gehen lassen.“ Sei jemandem schlecht und habe er ein bleiches Gesicht und eine wirre Sprache, sollte man den Notarzt rufen.