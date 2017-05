2017-05-24 16:45:27.0

Augsburg Stadt verschärft Sicherheitskonzept für die "Sommernächte"

Wenn Ende Juni das Stadtfest "Augsburger Sommernächte" gefeiert wird, müssen sich Besucher und Anwohner auf Einschränkungen einstellen. Die Polizei setzt Videoüberwachung ein. Von Michael Hörmann

An der grundsätzlichen Ausrichtung des Festes und am zeitlichen Fahrplan ändert sich nichts: Beim dreitägigen Stadtfest, das jetzt unter dem Begriff "Augsburger Sommernächte" firmiert, sollen Ende Juni Zehntausende Besucher friedlich in der Innenstadt feiern. Neben der Maximilianstraße gehören zahlreiche Plätze im Herzen der City und der Stadtmarkt zur Festzone. Auch die Altstadt ist in das Festgeschehen eingebunden. Auf eines müssen sich Besucher und in erster Linie Anwohner einstellen: Gegenüber dem Vorjahr, als die Sommernächte ihre Premiere feierten, werden die Sicherheitsvorkehrungen massiv verstärkt.

Straßensperrrungen und Betonkübel an zentralen Zufahrtsstellen sollen für einen besseren Schutz der Festzone sorgen. Es ist die Reaktion von Stadt, Veranstalter und Polizei auf die zunehmende Terrorgefahr in ganz Europa. Nicht zuletzt der Anschlag in Manchester hat die latente Gefahr wieder ins Bewusstsein gerückt. "Wir nehmen die Dinge ernst und wollen für eine bestmögliche Sicherheit unseren Teil dazu beitragen", sagt Heinz Stinglwagner, Geschäftsführer der City Initiative Augsburg. Die CIA veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt das Stadtfest, das vor einigen Jahren noch als Max-Fest bekannt war. Damals konzentrierte sich das Festgeschehen nahezu auf die Maximilianstraße. Die Entzerrung und die damit verbundende Ausweitung auf andere Plätze war im Vorjahr ein erster Schritt, um dem Sicherheitsbedürfnis der Besucher gerecht zu werden.

Anwohner und Gäste müssen mit Taschenkontrollen rechnen

In mehreren Gesprächsrunden stecken in den zurückliegenden Wochen die Ordnungsbehörden gemeinsam mit Veranstalter und Stadt das Sicherheitskonzept für 2017 ab. An mehreren Straßen, die in den Kern der Innenstadt führen, werden während des Festes Straßensperrungen erfolgen. Absperrgitter werden aufgestellt. Der Augusta Club Ordnungsdienst (ACO), Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes sowie Polizeibeamte werden hier vor Ort sein. Anwohner und Gäste müssen nach aktuellem Stand nicht damit rechnen, dass es umfangreiche Taschenkontrollen während des dreitägigen Festes gibt. Einzelkontrollen sind denkbar. Es gilt in der Festzone ein Glasflaschenverbot. So soll verhindert werden, dass Besucher ihre Getränke selbst mitbringen und am Ende einen Scherbenhaufen in der Stadt hinterlassen.

Die Überlegungen, wie die Sicherheit gewährleistet werden soll, wurden am Mittwoch in der Stadtratssitzung präsentiert. Auch Zahlen wurden genannt. 122 Mitarbeiter von privaten Sicherheitsdiensten kommen zum Einsatz. Der ACO setzt an den drei Abenden jeweils 19 Kräfte ein, der Ordnungsdienst schickt sechs Kräfte auf die Straße. Die Polizei macht zu ihrer Einsatzstärke keine Aussage. Je nach Andrang der Besucher werden auch die Sanitätsstellen in der Festzone besetzt. Laut Ordnungsreferent Dirk Wurm kommen zwischen 44 und 68 Sanitäter zum Einsatz.

Mobile Videoüberwachung wie im Fußballstadion

Die Hallstraße ist die Straße, in der die Rettungsfahrzeuge aufgestellt sind. Die Polizei wird beim Stadtfest (Donnerstag, 29. Juni, bis Samstag, 1. Juli; täglich von 17 bis 1 Uhr) eine mobile Videoüberwachung einsetzen. Vergleichbar wie dies im Fußballstadion bereits jetzt passiert. Aufnahmen sollen Hinweise auf verdächtige Personen und Gegenstände liefern. Besucher werden an Orten, wo gefilmt wird, über die Videoaufnahmen informiert. Die Aufnahmen werden nach 14 Tagen gelöscht, sagte Robert Kühnel, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Mitte.

Die Rückendeckung des Stadtrats hat der Veranstalter. Die Stadt wird sich mit einem Zuschuss von bis zu 100 000 Euro am Stadtfest beteiligen. So hat es der Stadtrat im Juli beschlossen. Die Stadt muss allerdings ihren Zuschuss verdoppeln. Die Grünen als Partner im regierenden Dreierbündnis hätten allerdings lieber einen Turnus von zwei Jahren gesehen. Das Stadtfest findet jährlich statt. Die Sommernächte hatten 400 000 Euro gekostet. Daran beteiligten sich die Gastronomen mit 180 000 Euro, von der Stadt kamen 50 000 Euro. Sponsoren trugen ebenfalls einen erheblichen Anteil. Bei den Ausgaben entfielen 83 000 Euro auf den privaten Sicherheitsdienst, für den Sanitätsdienst wurden 35 000 Euro ausgegeben. Das Stadtfest im Vorjahr verlief friedlich. Die Polizei gab an, dass es mit Blick auf körperliche Auseinandersetzungen ein "ruhigeres Wochenende" gewesen sei als sonst.

